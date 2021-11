Policijske uprave osječko – baranjske

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U protekla 24 sata na područjuevidentirane sugdje je u jednoj prometnoj nesreći jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Preostale dvije prometne nesreće za posljedicu su imale materijalnu štetu.Na područjudogodila se po jedna prometna nesreća.U razdoblju, na području Policijske uprave u prometu je zaustavljenod kojih 27 vozača osobnog automobila i 4 vozača bicikla, koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Osim alkohola, evidentirano je jošod kojih 93 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 19 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 10 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 4 upravljanje pod zabranom, 4 upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 60 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je dana 7. studenog, u 4,10 sati, u Đurđenovcu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljaoiz Đurđenovca. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 5. studenog, u 21,20 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Tenje za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih. Alkotestiranjem je vozaču evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 35000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 6. studenog, u 9 sati, u, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozaču osobnog automobila,iz Šumarine, evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od 1,03 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna bodova.U nedjelju, 7. studenog, u 2,50 sati, u, u Ulici Lučki Prilaz, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozačica osobnog automobilaiz Dubrovnika, upravljala je osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje i zbog neprilagođene brzine kretanja sletjela s kolnika. Evidentirana joj je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smještena u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 36500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova.U nedjelju, 7. studenog, u 18,25 sati, u, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Vozač osobnog automobilaiz Đakova je upravljao osobnim automobilom i za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas te je zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake sletio s kolnika. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 23300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.