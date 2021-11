6 kg svježeg i 5 kg suhog mesa

Graničnom prijelazu Maljevac

22.000 kuna

kazne rigorozne

riskiraju

ne dopušta

stalno upozoravaju

strogo zabranjeno

ne osvrće

rigoroznijih kontrola i provjera

nisu poštivali

5100 kuna

15 kilograma kupusa

10 pašteta

3000 kuna

Ako ovlašteni carinski službenici pri provedbi mjera nadzora utvrde sumnju u povredu propisa iz svoje nadležnosti, dužni su i ovlašteni poduzeti potrebne mjere kako bi se utvrdilo je li počinjen prekršaj ili kazneno djelo. Carinska uprava, kao ovlašteni tužitelj, ima ovlast izdati i prekršajni nalog prije pokretanja prekršajnog postupka ako je prekršaj utvrđen neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom službenih osoba koje su o tome sastavile službenu bilješku ili zapisnik. Kazna se određuje u granicama, odnosno u rasponu određenom zakonom, na temelju stupnja krivnje, opasnosti djela i svrhe kažnjavanja, a uz ostale elemente procjenjuje se i količina te vrsta robe u prekršaju. Za prekršaj neprijavljivanja robe ili neprijavljivanja sve robe ili nepodnošenja robe ili nepodnošenja sve robe, iz čl. 64. st. 1. točka 11. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU-a propisana je novčana kazna za fizičku osobu od 2000 do 50.0000 kn. Za unošenje ili pokušaj unošenja robe u carinsko područje Unije na skriven način ili iznošenje ili pokušaj iznošenja robe iz carinskog područja Unije na skriven način, za nezakonito izuzimanje ispod carinskog nadzora robe koja nije roba EU bez dopuštenja carinskog ureda te za nepodnošenje carinske deklaracije za robu ili dio robe, ako se radi o robi komercijalne naravi ili robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu, čl. 63. st. 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU-a propisana je novčana kazna za fizičku osobu od 3000 do 100.000 kn

Tekst i foto: Osijek031.com

Zbog, putnica naje bila kažnjena saIako su, građani. Hrvatska kao članica EU-a,unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda na svoju teritoriju.- Iz BiH je u RH dopušteno unijeti: 2 kg mlijeka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe po osobi, proizvoda životinjskog podrijetla, kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci, također 2 kg po osobi, do 20 kg ribljih proizvoda, a svježeg voća i povrća (osim krumpira) do pet kilograma.Mogu se unositi kruh, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi (uključujući slatkiše), pod uvjetom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa. Uz posjedovanje medicinske dokumentacije može se unijeti gotovih lijekova za osobne potrebe putnika u količinama potrebnim za liječenje najviše do mjesec dana uz obveznu potvrdu liječnika.Iako se građanida jeprenošenje svježeg mesa ili suhomesnatih proizvoda, kao i prenošenje mliječnih proizvoda, voća i povrća preko granica EU-a, dio njih sena ova upozorenja. No, oni koji posljednjih dana putuju ka zapada, svjedoci su sve- piše Caportal.net Oni kojiova pravila bili su kažnjeni. Prilikom ulaska u RH, vozač je kažnjen sjer je preko granice prenio- 2 vreće. Osim njega kaznili su još tri osobe. Jedna od kažnjenih je i putnica koja je kod sebe imala, kazna?- rekli su iz Carinske uprave za Čapljinski portal Ako uskoro planirate shopping preko granice, provjerite što sve možete prenijeti preko granice na linku