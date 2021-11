3:0

Puljanima

nisu ostavili

Gradskom vrtu

Osijek

Žaper

Topčagić i Fiolić

1177 gledatelja

Čestitao bih igračima na još jednoj dobroj utakmici, protivnik je došao igrati, a ne se samo braniti. Pokazali su se kao mlada, poletna i kvalitetna momčad koja nije do danas poražena na četiri gostovanja iako su igrali s ozbiljnim protivnicima. Možda nismo zavrijedili baš ovako uvjerljiv trijumf, ali smo sigurno zasluženo pobjednici. Imali smo idealan početak, zabili brzo gol i onda još imali odlične prigode Žapera i u dva navrata Topčagića. No, u posljednjih petnaestak minuta prvog dijela smo malo pali, nismo dovoljno dobro radili pritisak, posebno na njihove bočne igrače. To nam je znak da moramo i dalje jako naporno radili da bismo igrali na visokoj razini svih 90 minuta

Nenad Bjelica

I Istra je bila dobra

nije osjetila

Nismo igrali od Kupa s Rudešom, možda se moglo očekivati da će biti i slabijih razdoblja u igri. Momčad je drugo poluvrijeme izašla na teren kao što je krenula od početka susreta, ali je održala cijelo poluvrijeme taj ritam. Čestitam i Istri na kvalitetnoj utakmici, imali su tri prave šanse, to je malo koji protivnik stvorio na našem terenu.

Imali smo pravu podršku, igrači su se tada podigli za dvadesetak posto, a drugi nam je gol dao određenu mirnoću. Mogli smo se tada malo povući i prijetiti iz kontre, a onda je došao i taj treći pogodak preko Fiolića. Jako sam sretan zbog svih i cijele momčadi koja je zaista dala puno.

Regeneracija, pa pripreme za Maksimir

reprezentativna stanka

Dinama i Osijeka

Samo će Barišić biti odsutan što se tiče reprezentativaca. Bohar, Jurčević, Kleinheisler i Ndockyt ostaju ovdje, Ivušić je nažalost ozlijeđen, a znamo da je Škorić na pretpozivu. No, moći ćemo se dobro pripremiti za ono što slijedi. Prvo ćemo se malo odmoriti, u utorak se ponovno okupiti na treningu, odraditi regenerativni tjedan i „začiniti“ ga u petak prijateljskom utakmicom. Onda ćemo se od ponedjeljka početi intenzivnije pripremati za utakmicu u Maksimiru.

Sigurnihje bilo na kraju ogleda s, koji uopćeloš dojam u, unatoč uvjerljivom porazu. No,je znao iskoristiti neke od svojih prigoda, za razliku od gostiju. Strijelci su bilina samome početku teu drugom dijelu susreta kojega je po lošem, kišovitom vremenu pratilo, istaknuo jeKod Bijelo-plavih seneplanirana stanka, uvjetovana koronavirusom kod nekih prvotimaca.U drugom poluvremenu je našim igračima puno značilo i kontinuirano navijanje s istočne tribine.Sada slijedikoja će prethoditi velikom derbiju između, 20. studenoga u Zagrebu.