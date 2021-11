Nenad Bjelica i Mihael Žaper

Istre 1961

Rijeke

nešto bolja

Trojica od zaraženih igrača su izašli iz karantene i bit će na raspolaganju za utakmicu, a uskoro bismo trebali biti kompletirani. Testirali smo momčad, pred Istru ćemo napraviti novi test pa ćemo vidjeti je li se nešto potkralo. Od ostalih igrača izvan kadra su Jugović, Kleinheisler, Miloš i Mierez, dok su Erceg i Brlek već duže ozlijeđeni. Brlek bi u nedjelju s drugom momčadi mogao dobiti malu minutažu kako bi se počeo prilagođavati intenzitetu utakmica

Teško pao poraz u Puli

Bijelo-plavi

lijepo primljeni

Zeleno-žutima

Teško nam je pao poraz u Puli, ali bio je više nego zaslužen. Nismo tamo odigrali dobru utakmicu, imali smo svoje prilike, ali se zasluženo prelomilo na stranu domaćina. Istra 1961 je tada bila u negativnom nizu, sada dolaze u Gradski vrt usred pozitivne serije, osvojenog boda na Maksimiru i pobjede protiv Lokomotive. Sigurno nas čeka zahtjevan zadatak, ali će igrači koji će istrčati pred naše navijače, koje pozivam da dođu i da nas podrže, pružiti svoj maksimum, a kada damo svoj maksimum onda su izgledi za pobjedu veliki.

Revija bivših

revija bivših

Ivušić, Miloš i Gržan

Beljo, Marin i Mišković

Drago nam je da su Beljo, Marin i Mišković našli svoje mjesto u Istri i da pokazuju svoju vrijednost. Samo Beljo je naš igrač, radujemo se njegovim golovima a u ovoj utakmici ćemo poduzeti sve da ni on, ni drugi igrači Istre ne dođu do izražaja. To će biti moguće isključivo s maksimalnim angažmanom i disciplinom, a ja vjerujem da moja momčad to može ostvariti.

Međusobne utakmice

bodovi

Dosta je još međusobnih utakmica momčadi iz vrha do kraja jesenskog dijela sezone pa može doći do plus ili minus bodova, ali daleko od toga da će nešto biti odlučeno do kraja jeseni. Prvenstvo je jako dugačko, fokusirani smo samo na iduću utakmicu, a onda ćemo imati dva tjedna pripreme za onu koja je jednako važna kao i ova protiv Istre 1961. Ritam će biti paklen budući da je kraj polusezone, ali mi smo spremni i dobro radimo, poručio je strateg Bijelo-plavih.

Konkurencija motivira

Atmosfera u momčadi je jako dobra, kroz tjedan smo kvalitetno trenirali i što reći drugo osim da smo spremni za utakmicu koja slijedi. Trudimo se u svakoj utakmici dati svoj maksimum, a onda ćemo vidjeti kako će se odvijati njezin tijek. Očekujem tvrdu utakmicu, ali vjerujem da će se puno toga pitati nas.

Konkurencija nas motivira jer znači da svaki trening moramo biti maksimalni. Svakom od nas je drago da kraj sebe imamo kvalitetne suigrače jer to podrazumijeva dokazivanje na svakom treningu

