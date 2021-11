Osijeku

Iako su se ui do sada na pojedinim lokacijama poputmogle kupovati i prodavati, danas je u gradu na Dravi otvorenau Slavoniji na adresi Županijska ulica 12.Specijaliziranu poslovnicu za usluge vezane uz trgovinu kriptovalutama otvorila je tvrtka, čija se platforma za kriptomjenjačnice koristi na više odu Hrvatskoj.Kako je istaknuo direktor tvrtke, u petom mjesecu krenuli su s poslovanjem jer su uvidjeli da u Slavoniji postoji veliko zanimanje za kriptovalute te su odlučili da upravo Osijek bude, prva specijalizirana poslovnica. Istraživanje tržišta pokazalo je kako su Osijek i ovaj dio Slavonije većo kriptovalutama, mnogo ljudi već posjeduje kriptovalute, a mnogi se tek spremaju za ulazak u taj svijet.Cilj tvrtke je otvoritiu svim većim gradovima, kako bi kriptovalute učinili dostupnijima građanima. Za početak im je ponuda bazirana na veće kriptovalute –koje su već dulje vrijeme na tržištu i koje će se moći zamijeniti za kune i obratno. Ponuda će se mijenjati ovisno o tržištu, kriptovalute će seovisno o potražnji. Proces je vrloje pojednostavljen u odnosu na kupovanje kriptovaluta putem digitalnih platformi.Way2Coin kriptomjenjačnica ujedno će biti centar u kojem će novi i stari korisnici moći doći pood strane educiranih djelatnika te dobiti sve potrebne informacije o ovom brzo rastućem tržištu, poput toga kako instalirati digitalni novčanik do toga kako izbjeći riskantne poteze i prevarante te rizična ulaganja u "meme" novčiće.Radno vrijeme osječke poslovnice je radnim danomte subotom, a tvrtka u narednoj godini ima ambiciozne planove ovakveotvarati i u drugim većim gradovima Hrvatske. Ujedno planiraju dostupnost kriptovaluta povećati postavljanjem kriptomata, odnosno "", na atraktivnim lokacijama diljem zemlje. Way2Coin će također organizirati online i offline edukacije jer su kriptovalute već sada važan dio gospodarstva, a u budućnosti će njihova važnost sve više rasti.Govoreći o budućnosti kriptovaluta, Rubinić je istaknuo kako su one u posljednjih deset godina od marginalne, geekovske pojave postale mainstream jer su sve velike banke, investicijski fondovi i firme krenule u smjeru blockchaina te će u bliskoj budućnosti blockchain tehnologija i kriptovalute biti integralni dio svjetskog financijskog sustava.