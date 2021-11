velike brojke

Mi govorimo o potvrdama za zaposlenike, dakle ne za učenike. HZJZ je izradio ili je pri kraju s uputama. Što se tiče učenika donijeli smo preporuku, pojačat će se obveza nošenja maski. Sad će bez obzira na razmak učenici morati nositi maske

Krunoslav Capak

S obzirom da nasveć danima u stopu "prate",danas je donioza suzbijanje širenja koronavirusa.U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježenozaraze koronavirusom. Hospitalizirano je. Preminulo jeNa današnjoj press konferenciji Stožer je donio odluku kojom se. Zabranjuje se održavanje svih okupljanja na javnim događanjima s, osim ako se radi o okupljanjima gdje osobe imaju. Sva javna događanja moraju završiti do. Osim događanja, i profesionalne umjetničke izvedbe i izložbe moraju završiti do ponoći. Trenutno su izuzetak kino projekcije koje su započele nakon 23 sata. Svadbene svečanosti mogu trajati do. Pooštravaju se mjere, obvezno je korištenjei uz COVID potvrdu. Kongresi se mogu održavati samo uz potvrde, uvjet su maske i distanca. Sportska natjecanja se također održavaju samo uz COVID potvrde. Gledatelji uz COVID potvrdu moraju koristiti maske (i na otvorenom i u zatvorenom prostoru).COVID potvrda će se uvesti za sve državne i lokalne službenike te zaposlenike trgovačkih društava u osnivanju RH i jedinica lokalne samouprava. Mjera stupa na snagu u. COVID potvrde se uvode i za zaposlenike vrtića i škola od 15. studenog. Ako nisu cijepljeni ili preboljeli, morat će se testirati dvaput tjedno. Od ponedjeljka se učenici vraćaju u školske klupe, osim ako županije ne procijene drugačije." rekao jeDo 15. studenog 2021. odlučit će se hoće li COVID potvrde biti potrebne u restoranima, kafićima i teretanama te bazenima.