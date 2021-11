4. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije

Ivana Bagarić

stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Slobodne zone Osijek d.o.o. i Regionalne veletržnice Osijek d.d.

školstvu i poslovanju školskih ustanova

Rekonstrukcija (preuređenje) prostora Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Vlade Jukića

Anto Đapić

Krešimira Čabaja

Marka Bogatića

Sanja Bježančević

Boris Piližota

Vesna Vučemilović

Ivicu Šimundića

Zlatko Ahić

Zvonka Pongraca

Ivan Anušić

Mato Lukić

Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće odlično napreduje i više od pola objekta je već završeno. Raspisan je natječaj za najpovoljnijeg izvođača na izgradnji I. gimnazije u Osijeku, a do kraja godine taj ćemo ugovor i potpisati. Završavamo i izgradnju nove zgrade Srednje škole u Donjem Miholjcu, a uz to već su vidljivi obrisi novog Gospodarskog centra na S-cesti u Osijeku koji će okupljati poduzetnike s područja naše županije, cijele Hrvatske, ali i Europe i svijeta. Sajamski prostor koji će ondje niknuti bit će jedan od najmodernijih u ovom dijelu Europe. Što se tiče nacionalnih projekata svakako želim istaknuti skori dovršetak izgradnje 5C koridora, već sljedeće godine. Važna je i briga o sustavima za navodnjavanje, o čemu smo razgovarali s tvrtkama iz Izraela tijekom našeg posjeta toj zemlji, a oni će uskoro posjetiti Osječko-baranjsku županiju kako bi nam svojim iskustvom pomogli u razradi strategije za osiguravanje vode nasadima u našoj županiji i u sljedećih 50-60 godina

Danas (4. studenoga 2021. godine) održana jekojom je predsjedala. Sjednici je nazočilo 43 vijećnika koji su razmatrali 16 točaka dnevnog reda, i to izvješća o, o poslovanju, izvješće o stanju učiji je osnivač Osječko-baranjska županija, informaciju o projektu "" i druge.Na samom početku sjednice umjesto, koji se povukao iz osobnih razloga, novi vijećnik Županijske skupštine je postao, koji je davanjem prisege odmah i stupio na tu funkciju.Uobičajeno, vijećnici su na početku sjednice postavljali pitanja i davali prijedloge županu. Tako jezanimala pozajmica Ljekarni Srce prema Glasu Slavonije, auštede nastale spajanjem domova zdravlja na području Osječko-baranjske županije u jedinstvenu instituciju te mogućnost izgradnje dodatnih domova za starije i nemoćne na području županije.Vijećnicaje predložila da se u školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, za djevojke i djevojčice osiguraju besplatne menstrualne potrepštine.je pitao da li se zbog izgradnje novog Objedinjenog hitnog bolničkog prijema odustaje od izgradnje novog KBC-a Osijek u Gackoj ulici. Predložio je i da se sredstva ušteđena nakon darovanja zemljišta Grada Osijeka u Eko-industrijskoj zoni Nemetin za izgradnju RDC-a iskoriste za povećanje naknada za novorođenu djecu u jedinicama lokalne samouprave s područja županije.Dr. sc.je pitala koliko škola, kojima je osnivač Županija, ima psihologa u svojim ustanovama, a predložila je i uspostavu sustava stanica za mjerenje kvalitete zraka.zanimalo je što je s kineskim investitorima u Zračnu luku Osijek te kakva je trenutna situacija u bolnicama i gospodarstvu, a s obzirom na epidemiju koronavirusa.je pitao što je s razminiranjem na području županije, odnosno koliko je još površine pod minama te u kojoj fazi su istraživanja geotermalnih izvora.je zanimalo može li Županija izdvojiti sredstva za dovršetak izgradnje Kulturnog centra u Tomašancima čija je izgradnja započela 2004. godine kao i za rekonstrukciju ceste Šumarine-Luč.Župandetaljno je odgovore na sva pitanja i prijedloge vijećnika, što su mogli pratiti i svi zainteresirani građani. Naime, dnevni red s pripadajućim materijalima i izvješćima za sjednice Skupštine uvijek se objavljuju na internet stranici Osječko-baranjske županije, putem koje se sjednice i izravno prenose.Zamjenik županapotom je informirao vijećnike i javnost o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području Osječko-baranjske županije. Naglasio je kako se bilježi povećanje broja oboljelih i hospitaliziranih, no trenutni kapaciteti bolnica zadovoljavaju potrebe, a u slučaju pogoršanja stanja osigurat će se dodatni kapaciteti. Vjeruje da će se od ponedjeljka nastava u školama opet odvijati uglavnom po modelu A, no svakodnevno se prati stanje i donosit će se potrebne odluke.Na upite novinara uoči sjednice župan Anušić je govorio o najvećim projektima Županije koji su pokrenuti ili su već pred dovršetkom.- kazao je župan i dodao da se nastavlja s provedbom niza uspješnih projekata poput besplatnog školskog obroka za osnovnoškolce uz snažno povezivanje s OPG-ovima putem Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće.