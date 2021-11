leće

[Sponzorirani članak]

Jeste li znali davašihmogu izgubiti i doako su pogrešno centrirane, iako su naizgled rađene po vašoj mjeri?: došli ste na pregled kod svog optometrista ili oftalmologa, obavili pregled vida, a kad je ustanovljena promjena dioptrije i potreba za izradom novih naočala, mjere su vam uzete ručno, uz pomoć ravnala i flomastera. Ako su vam leće loše centrirane u odnosu na oči, velika je šansa da imate problema s naprezanjem očiju, nepravilnim držanjem tijela, pa čak i glavoboljama.Stvar je u tome da nijedno lice, niti se oči dvoje različitih ljudi isto ponašaju. Ne bi li vaše nove naočale trebale biti izrađene upravo za vaše lice i vaše oči? Naravno da bi. Jerna okvir jednako je važna kao i precizan nalaz. To je posebno važno za progresivne leće, gdje sve tri zone vida moraju biti optimalno podešene. Razlika od jednog milimetra može biti ključna za kvalitetu vašeg vida.Predstavljamo uređajod-a, poznatog njemačkog proizvođača optičke tehnologije.. U samo jednoj minuti, s preciznošću, mjeri razmak i visinu zjenica, nagib glave, centar rotacije oka. Dostupan je u tek nekoliko optičkih radnji u Hrvatskoj, a use može pronaći u, specijaliziranoj za izradu kvalitetnih progresivnih naočala. Što je najbolje, pregled je potpuno besplatan, a mjerenja uz pomoć ove napredne tehnologije čak supreciznija od ručnog procesa.– poručuje vlasnicaOptometrijska ordinacija obogaćena je ZEISS-ovim uređajimaza kontrolu vida i spomenutim i.Terminalom 2 za precizno uzimanje mjera za ugradnju naočalnih leća.Zakoračite u naše poslovnice gdje će vas ljubazno dočekatite odgovoriti na sva vaša pitanja ili nedoumice, pomoći vam u odabiru okvira iz široke palete raznih brendova i dakako, obaviti vrhunsku i besplatnu kontrolu za koju samo trebate prethodno dogovoriti termin.Optika Babić Osijek, Županijska 11, 031/201-166 (pon-pet 8-20, sub 8-13)Optika Babić Valpovo, Osječka 12, 031/ 652-668 (pon-pet 8-12 i 16-19, sub 8-12)