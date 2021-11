Zračne luke Split, Dubrovnik, Zadar, Pula i Osijek

objavile su svojuza listopad. Donosimoputnika u spomenutim zračnim lukama.I dok još čekamo na brojke izpet je zračnih luka već objavilo statistiku za listopad ove godine. Split je ponovno imaood svih navedenih zračnih luka, no očekuje se da će zagrebačka statistika biti nešto bolja (). Ipak, Zagreb do kraja godineSplit koji već sada ima prekoKroz splitsku je zračnu luku u listopadu ove godine prošlo više od(162.475), čaku odnosu na isti mjesec prošle godine.Naime, u listopadu prošle godine kroz splitsku je zračnu luku prošlo nešto malo više od, pa je porast ove godine velik. Valja naglasiti kako su brojni prijevoznici ove godine do kraja listopada zadržali redovne letove prema Splitu, što prošle godine, zbog loše epidemiološke slike, nije bio slučaj.Split je u prvih 10 mjeseci ove godine zabilježio preko 1.5 milijuna putnika () i sigurno će odnijeti tituluu državi. U zimskom redu letenja koji je stupio na snagu Split je povezan s, te domaćim zračnim lukama -Kroz Zračnu luku Dubrovnik u listopadu je prošlo čak, 100 tisuća putnika više u odnosu na isti mjesec prošle godine!Brojne su linije prema Dubrovniku bile u prometu do kraja listopada što je rezultiralo ina kraju mjeseca. Ukupno jeprošlo kroz dubrovačku zračnu luku u jednom mjesecu, dok je u listopadu 2020. zabilježeno svega 14 tisuća putnika. Ipak, radi se o gotovo 200 tisuća putnika manje u odnosu na 2019. godinu, no Dubrovnik je na putu oporavka, a znamo da je prošle godine kovid kriza značajno utjecala na promet u ovoj zračnoj luci.Od siječnja do kraja listopada kroz Zračnu luku Dubrovnik prošlo je ukupnopa ostaje žal što do kraja godine najjužnija hrvatska zračna luka neće dočekati svog milijuntog putnika.Zračna luka Zadar posljednjih je mjeseci bilježila veći broj putnika čak i u odnosu na rekordnu 2019. godinu, no taj je niz prekinut prošlog mjeseca. Naime, kroz zadarsku je zračnu luku u listopadu ove godine prošlo gotovo(79.949), dok je u istom mjesecu 2019. bilo. Rezultat je daleko bolji u odnosu na prošlogodišnji listopad kad je na Zemuniku bilo svega 6.234 putnika.Kroz zadarsku je zračnu luku u ovoj godini zasad prošlo, pa se ova zračna luka najviše približila brojkama iz 2019. godine (801.347 putnika). Čestitke ZL Zadar na ovim brojkama, one su (ne isključivo) rezultat ponovnog otvaranja baze Ryanaira koji je sve do kraja listopada zadarsku regiju povezivao s nizom odredišta u Europi.Do kraja godine Zadarredovnih međunarodnih letova već samo domaću liniju Croatia Airlinesa za Zagreb i Pulu, pa ukupan broj putnika više neće drastično rasti.S druge strane, Zračna luka Pulatoliko dobre rezultate kao zadarska, iako su u jednom trenutku imale gotovo identičan broj putnika.U listopadu 2019. godine u Puli je bilo nešto više od, dok je ovog listopada zabilježenoNaravno, radi se o velikom porastu u odnosu na listopad 2020. godine kada je u Puli bilo svega(gotovo 19 tisuća putnika više u odnosu na isti mjesec prošle godine).U prvih 10 mjeseci u Puli je zabilježeno, čime su značajno premašene brojke iz prethodne godine, no kao što je to slučaj i kod Zadra, s obzirom na razmjerno mali broj operacija u sljedeća dva zimska mjeseca, ukupna brojka neće se značajno promijeniti u ostatku godine.Osječka zračna luka također bilježi rast, no brojkes drugim hrvatskim zračnim lukama. Naime, u listopadu ove godine u Zračnoj luci Osijek bilo je svega, isključivo na domaćim linijama Croatia Airlinesa i Trade Aira.U listopadu 2019. godine u Osijeku je bilo, a u isto vrijeme prošle godine njih svega. Valja naglasiti kako Osijek ove godine nije imao niti jednu redovnu međunarodnu liniju pa su brojke vrlo skromne, sukladno kapacitetu na domaćim redovnim linijama od čega su čak dvije završile s prometovanjem krajem prošlog mjeseca.Do danas je kroz Zračnu luku Osijek prošlo. Do kraja godine očekuje sete brojke, s obzirom na to da će 15. studenog Croatia Airlines uvesti redovnu liniju izmeđukoja će u prometu biti dva puta tjedno, svakog ponedjeljka i petka, sa zrakoplovima tipa DashQ400. Time će Croatia Airlines ponuditi dodatnih 2.128 sjedala prema odnosno iz Osijeka, čime bi Osijek morao dobiti barem dodatnih tisuću putnika.Zagrebačka, riječka i bračka zračna luka još nisu objavile svoju statistiku za listopad, brojke ćemo objaviti čim iste budu dostupne, očekuje se da je Međunarodna zračna luka Zagreb u listopadu ove godine imala do 180 tisuća putnika.