Počeo sam u NK Vodnjan iz kojega sam prešao u NK Smoljanci Sloboda iz Svetvinčenta da bih s 13 godina pristupio Istri 1961. U Osijek sam stigao u ljeto 2018. godine, u mlađe kadete i to je po meni zaista bio pravi potez. Za moj dolazak najzaslužniji su bili Ivo Vranješ i pokojni Ivan Maras, to su ljudi kojima dugujem posebnu zahvalnost. Iskustva su mi ovdje sjajna, Klub je odličan i vrlo ambiciozan, dobro se radi, grad je također super, ljudi vrlo pristupačni, svi su me jako dobro prihvatili i osjećam se vrlo ugodno i zadovoljno. Veliki mi je san jednoga dana braniti u najboljem sastavu Osijeka, nastaviti stopama Ivušića i svih ostalih velikih vratara koji su prije njega ovdje ostavili značajan trag. Cilj mi je svakako doći do „jedinice“, a Ivica mi je veliki uzor, čast mi je biti uz njega na treninzima, gledati kako radi i ponaša se na terenu i izvan njega. Sjajan je vratar i osoba, u svakom pogledu

I kroz igre u B momčadi i u mladim reprezentativnim selekcijama, pokazao se kao velika perspektiva Kluba uz Ivušića, Malenicu i Barešića. Poslije njega dolazi i Sajko koji je također reprezentativac. Imamo, dakle, stvarno sjajnu budućnost između vratnica, ne trebamo se bojati, ni u kojem slučaju. Potpisi dolaze isključivo prema zaslugama, nije to tek „pro forme“ da bi netko iz naše Škole na taj način napredovao. Franko ima najveće zasluge za to, a mi se, dakako, na neki način želimo osigurati te igraču dati mir da se najnormalnije može razvijati. Vidjet ćemo kojim će putem doći do mjesta prvog vratara NK Osijek, budući da je još vrlo mlad. Ima 18 godina, ali pokazuje ozbiljnost, mirnoću, pa i određeno iskustvo na vratima. Privukao je pozornost svih nas u klubu, naravno da su ga zamijetili i drugi, a apsolutno je opravdano što je dobio dugogodišnji ugovor

Franka poznajem dugi niz godina, radi se definitivno o vrlo perspektivnom vrataru. Uostalom, iz tih je razloga svojedobno i skautiran od strane NK Osijek kada je prije nekoliko sezona doveden ovdje. Nastavio se razvijati na najbolji mogući način, pa je već kao junior dobio priliku braniti za B momčad u Drugoj ligi. I to radi jako dobro, već je neko vrijeme u treningu s prvotimcima, „natjerao“ nas je praktički da s njim potpišemo profesionalni ugovor. Rijetki su vratari u tim godinama koji brane na drugoligaškim terenima, stoga mu je i status u reprezentaciji vrlo dobar. Najvažnije je da ga zaobiđu ozljede, da nastaviti raditi kao i dosad, karakteran je i uvjeren sam da samo može napredovati

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

rođen je 7. veljače 2003. u Puli, a početak studenoga ove godine pamtit će potpisomu karijeri, dakako s. Obvezao se na vjernostdo ljeta 2025. i sam će priznati da mu je to jedan odu životu. Vjerovao je uvijek u sebe, a i struka je u Gradskom vrtu procijenila da je riječ o vrlo nadarenom, rekao je Kolić.je s neupitnim odobrenjem dočekao prijedlog izkada je Frankov status u pitanju. Odmah je upalioza potpisivanje ugovora., istaknuo je šef stručnog stožera.Šef Škole nogometa našeg prvoligašas Kolićem je započeo suradnju još u vrijeme dok su obojica bili u pulskoj Istri. Stoga može itekako dobro procijeniti njegove kvalitete i potencijal…, zaključio je Jumić.