Tekst i foto: Bernarda Jurić

Važnost, čija je ruta većim dijelom nastala još u, od neupitne je važnosti za, kao i za cjelokupnipodravskog područja. Prometnica koja povezujeu duljini od 350 kilometara ima priliku olakšati svakodnevicu mnogobrojnim građanima i putnicima kojima je dosad vožnja autobusom predstavljala teret i, nerijetko, gubitak vremena.Značaj ceste koja povezuje gradove kao što sute okolna mjesta i sela, prepoznao je i, vodeći autobusni prijevoznik utransportu putnika u Hrvatskoj. Uvođenjem novih linija, uspješna kompanija pružila je veliku podrškui svima ostalima koji redovno moraju putovati iz jednog mjesta u drugo kako bi efikasno obavili svoje aktivnosti, ali i uživali u turističkim znamenitostima koja se nalaze na spomenutoj trasi.Bilo da se radi o obiteljskom izletu, romantičnom vikendu u dvoje ili opuštenom druženju s prijateljima uz čašu vina, iločki kraj i njegovo prirodno okruženje savršeni su izbor za sve koji su željni odmaka od stvarnosti i guštanja u ljepotama zelenog krajolika. Toga je, između ostalog, svjesna i autobusna tvrtka FlixBus koja omogućava sigurnu i udobnu vožnju do predivnih istočnih dijelova Lijepe Naše. Osim obilaska Iločkih podruma i degustacije vrhunskih sorti vina, svakako je preporučljivo posjetiti dvorac Principovac na pejzažnom brežuljku odakle se pruža impresivan pogled na Ilok i Srijem.Novoobnovljeni Simbol hrvatskog zajedništva sada se nalazi u društvu Eiffelovog tornja, Empire State Buildinga, Burj Khalife i ostalih svjetski poznatih tornjeva, što je dodatan motiv za razgled jedne od najznačajnijih znamenitosti Vukovara, ali i cijele domovine. Grad na polovici plovnog puta Dunava tako je dobio dodatnu vrijednost i bogatstvo kojim se najviše ponose njegovi stanovnici i građani. Spektakularan pogled na Vukovar koji se pomalo vraća u život i Dunav kao prirodna ljepota povijesno obilježenog mjesta, odlični su razlozi za posjet vodotornja, zaštićenog kulturnog dobra.Već je odavno poznato da FlixBus uspješno spaja hrvatske destinacije s europskim, a linijom do Virovitice ima priliku uveličati međunarodni običaj i uveseliti sve one koji blagdan svetoga Martina žele provesti na sjeveru zemlje budući da je osobito važan tamošnjim stanovnicima. Na sjeveru Hrvatske i u Sloveniji, na dan sv. Martina stoljećima se održava ceremonija krštenja vina, a Martinje se tradicionalno obilježava i diljem srednje Europe. Virovitica je idealan primjer hrvatskog grada koji ima potencijala razviti se u nezaobilaznu turističku destinaciju temeljem kulturnih objekata kao što je Dvorac Pejačević, organiziranih događaja poput proslave Martinja te lokacijama kakva je primjerice poučna staza “Drvoredima Virovitice”.Uvođenjemkoje kvalitetno povezuju gradove duž Podravske magistrale, FlixBus je pokazao da se zalaže, ne samo za bolju prometnu povezanost hrvatskih županija, već i da kontinuirano uzima u obzir važnost turizma i gospodarskog razvoja područja kojem je potrebna podrška u uzdizanju i privlačenju novih gostiju sa svih strana Lijepe Naše.