Protekla je godina za mene bila izuzetno stresna i turbulentna jer sam se iznenada suočio sa malignom bolesti. Dijagnosticiran mi je Hodgkinov limfom i od tada se moj život preko noći drastično promijenio. Više mi ništa nije bilo važno osim borbe za vlastiti život. Ono što mi je posebno dalo nadu u ozdravljenje, bila je spoznaja da je u životu sve moguće ukoliko se u to vjeruje i ako se to stvarno želi. Prije tri godine bio sam uvjeren da je moja karijera na zalasku i da više nije moguće da bilo što značajnije napravim i onda se dogodilo čudo. Krenula je fantastična suradnja sa mojim dragim prijateljima Ivanom i Miroslavom Zečićem, koji čine autorsko-producentski tim Hit Factory. Zahvaljujući njima i dragim ljudima na radijskim postajama, glazbenim urednicima i njihovim slušateljima, moje nove pjesme u pop izričaju postale su hitovi koji su vladali top listama. Tada sam shvatio da je u životu apsolutno sve moguće ukoliko vjeruješ u sebe i ustrajno ideš ka svom cilju. Tada nikada nije kasno da ostvariš svoje snove. To je bio jedan od ključnih momenata u životu koji mi je dao dodatnu snagu, optimizam i vjeru da mogu pobijediti bolest.



Ovom prilikom se od srca zahvaljujem svima koji su mi pružili podršku i bili uz mene, a posebno mojim dragim prijateljima na radijskim postajama, koji su omogućili da moje pjesme dođu do srca brojne publike. Bez njih to ne bi bilo moguće. Pjesma je moj život i ja sam najsretniji kada publika prihvati i pjeva moje pjesme, jer glazba je najbolji lijek za dušu. To mi je najveća nagrada i radost.



Isto tako, želim da moja priča i pjesma „Samo zbog vas“ sa svojom porukom te vedrinom i optimizmom kojom zrači, na neki način budu od pomoći svima onima koji se u životu susreću sa nepremostivim preprekama, kao i oboljelima od najtežih bolesti. Svojim primjerom želim kod ljudi pobuditi optimizam i nadu u pobjedu, o kakvom god da se problemu radilo. Najvažnije je da nikada ne klonemo duhom i da se ne prestanemo boriti, jer sve dok vjerujemo, tada je sve moguće. Najbitnije je da ljudi bez straha prihvate bolest ili bilo koji životni izazov kao nešto što mogu pobijediti. Neka ustraju u svojoj borbi stalno ponavljajući „Ja želim živjeti“, jer život je najljepši i najvrijedniji dar koji imamo.

Tekst: SOLARIS.media

Foto: Mario Šulina

Nakon duže pauze uzrokovane bolešću,vratio se nasa zaraznim hit singlom „“. Vedra i radiofonična pjesma već u prvom tjednu radijskog emitiranja zasjela je na sam vrh službene nacionalne top listei time ponovila uspjeh njegovih prethodnih uspješnica. Tako su svih 8 dosadašnjih singlova Igora Delača osvojili zaredom 1. mjesto nacionalne službene top liste HR TOP 40, što nikome u Hrvatskoj do sada nije pošlo za rukom. Rezultat je to uspješne suradnje sa autorsko-producentskim timom Hit Factory (). Taj autorski dvojac svaku je dosadašnju Igorovu pjesmu učinio posebnom i zanimljivom, a njihov jedinstven koncept rada bazira se na skladanju "" svakog pojedinog izvođača. Na taj način svaka pjesma ističe ono najbolje od izvođača, prenosi iskrenu priču i upravo je to tajna njihovog uspjeha. Najposebniju i najiskreniju priču do sada nosi upravo ova pjesma.Pjesma „“ Igorova jesvima onima koji su mu na bilo koji način pružali podršku u njegovoj borbi protiv zloćudne bolesti.dijagnosticirana mu je upravo na dan objave njegovog prošlog singla „“. U tom trenutku Igor se suočio sau životu. U samo jednom danu sve do tada bitno postalo je nebitno i palo u drugi plan, pa tako i njegova glazbena karijera. Nakon početnog šoka, Igor je spoznaju da boluje od maligne bolesti prihvatio sa optimizmom i bez straha, sa čvrstom nakanom da se bori i pobijedi. U tome mu je od velike pomoći bila obitelj, prijatelji, publika te svi ostali koji su njemu i njegovim pjesmama pružali podršku i dali mu vjeru u pozitivan ishod.Jedan od glavnih motiva i pokretača u toj borbi bila je spoznaja da je u životu sve moguće kada se u to dovoljno vjeruje. Igor se u to osobno uvjerio kada je u svojoj 50-oj godini, zahvaljujući podršci glazbenih urednika na radijskim postajama i njihovim slušateljima, ostvario neostvarivo i postigao daleko najveći uspjeh u glazbenoj karijeri. To je bila gotovo filmska priča i pobjeda protivna svim izgledima. Upravo to vlastito životno iskustvo kod njega je pobudilo dodatnu nadu i neuništivi optimizam, dalo mu snagu i vjeru da hrabro krene u borbu sa najtežom bolesti te ju na kraju i pobijedi. Kako i sam kaže u pjesmi: „“.“ – rekao nam je Igor Delač.Igor Delač sa pjesmom „Samo zbog vas“ najavljuje skori izlazak istoimenog albuma koji će se naći u prodaji krajem ovog mjeseca. Na albumu će se naći svi dosadašnji Igorovi hitovi, kao i neke nove pjesme koje će biti svojevrsno iznenađenje za Igorovu publiku i koje će otkriti novi smjer u kojem će se nastaviti njegova glazbena karijera. Do tada pratite Igora na njegovim društvenim mrežama i slušajte na digitalnim servisima.