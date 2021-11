Ljetna je turistička sezona

nikada ne završava

Slavonsko-baranjski turistički djelatnici

Matej Perkušić

nešto slabiji

istoku Hrvatske

70 posto

Dva mjeseca prije završetka godine, prema podacima iz eVisitora, na 70-ak smo posto ukupnog broja dolazaka iz 2019. No, raduje nas činjenica da je broj dolazaka domaćih gostiju u odnosu prema cijeloj 2019. tek desetak posto manji, što znači da bi brojke zaista mogle biti vrlo blizu

najviše posjećuju

manje od 5000

7700 noćenja

Dunava, Drave i Mađarske

2000 stranaca

5500 noćenja

500-tinjak

Nijemaca, Bošnjaka, Srba

Renata Forjan

Općine Bilje - Kopački rit

8041 dolazak i 18.733 noćenja

3637

12.020

Do kraja listopada na našem je području boravilo više od 5500 gostiju, a ostvareno je približno 12.500 noćenja

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr/Arhiv

završila, no sezona na kontinentuveć zbrajaju rezultate ovogodišnje „berbe“ turista i brojke su vrlo dobre, piše Glas Slavonije Direktor TZ-a Baranje,, tako tvrdi da su u nekim dijelovima zemlje dolasci i noćenja na razini rekordne 2019. godine ali, ukupno gledajući, pandemija je ipak učinila svoje, pa su rezultati ipakod tadašnjih. Natako dolasci i noćenja nisu na razini 2019. Otprilike je riječ oonih od prije dvije godine, ali do kraja godine ostala su još dva mjeseca. Teško je povjerovati da će gostiju biti više nego prije dvije godine, no brojke bi se ipak mogle približiti, vjeruje Perkušić.“, dodao je Perkušić. Kada se broj gostiju usporedi s prvih deset mjeseci prošle godine, on je gotovo dvostruko veći, no protekla godina ni u kojem slučaju ne može biti mjerodavna.Iako su prijašnje godine pokazale da je Baranja posjećena destinacija tijekom studenog i prosinca. u ovo vrijeme teško je bilo što prognozirati, posebice zbog sve više zaraženih.Inače, Baranju i daljedomaći gosti. Ove ih je godine stiglo nešto, ostvarivši pri tome približno. U kraj izmeđustiglo je više od, koji su ostvarili oko. Zanimljivo je da su rekorderi po broju dolazaka i noćenja Poljaci, koji su dva-tri dana za boravak u Baranji iskoristili putujući na more ili vraćajući se s njega. Raduje i porast broja dolazaka Amerikanaca (vraćanje kruzer-tura). U kratkom razdoblju ove godine stiglo ih je(prošle godine samo 16), što je ipak znatno manje nego 2019., kada ih je bilo 1800. Od ostalih inozemnih gostiju i dalje je najviše...Kako ističe, direktorica TZ-a, prije dvije godine zabilježen je. Prošle je godine ostvareno znatno manje dolazaka () i noćenja (), ali je ove godine situacija znatno bolja. “”, kaže Forjan naglašavajući kako je najviše domaćih gostiju. Slijede Nijemci, Mađari, Bošnjaci... Inače, na području Baranje ima više od 1000 kreveta, od čega se na područje koje pokriva TZ Baranje (bez općina Draž i Bilje) odnosi njih 600-tinjak. Unatoč lockdownu i problematičnoj 2020. godini broj kreveta se povećavao. Predviđa se kako će ih ubrzo biti 1500...