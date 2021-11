Rukometaši Osijeka

Borili smo se, ali to nije bilo dovoljno. Danas nas baš nije išlo, morali smo bolje igrati obranu. Nismo uspjeli pokazati zašto smo dosad bili prvi na tablici, dok je Požega s druge strane pokazala zašto ima samo jedan poraz ove sezone. Došli su ovdje i odigrali jednu vrhunsku utakmicu za razliku od nas koji smo danas bili ispod svoje razine.

prvi su put ove sezone upisali. U sklopu sedmog kolau posljednjim su sekundama tijesno poraženi od Požege sOdlično su Osječani otvorili utakmicu i poveli s 3:0, ali momčad Požege vrlo jei dala do znanja da se nadošla nadmetati. Uskoro gosti dolaze u vodstvo s 5:9, a onda inicijativu preuzimaju naši rukometaši pa u pet minuta preokreću rezultat na 10:9. Do kraja prvog dijela susreta izabraniciuglavnom održavaju svoju minimalnu prednost pa na pauzu u svlačionicu odlaze s 15:14.U drugo poluvrijeme bolje su krenuli gosti. S tri pogotkaPožega je s 15:17 preuzela vodstvo, no Osječani ubrzo izjednačavaju pogocima. Do zadnjeg sučevog zvižduka gledali smo poprilično ravnopravne momčadi i neizvjestan dvoboj. U posljednjoj minuti susreta Radović nakon sjajne kontre postavlja 27:27, a zatim Požega bježi u napad. Nakon dvije obrane našeg vratara, u posljednjim je sekundama dosuđen prekršaj i sedmerac za goste kojeg uspješno realizirate donosi dva boda svojoj ekipi.Razočaran nakon poraza u slavonskom derbiju bio je kapetanU domaćim su redovima najučinkovitiji igrači bili, novo ime u osječkoj svlačionici, s pet postignutih pogodaka.pak su se četiri puta upisali u strijelce.Prvi je ovo poraz Osječana u sedam odigranih kola. U vrlo ravnopravnom susretu danas je bolji kraj izvukla Požega, no osječki prvotimci već idući vikend imaju priliku vratiti se na pobjedničke staze i osvojiti nova dva boda. A do tada će odigrati i jedan susret Kupa. Naime, u srijedu 3. studenog naše rukometaše očekuje prvo kolo regije Istok u kojem će gostovati kod RK Županje.- nakon odigranog sedmog kola, momčad Daga Kovačevića zauzela je četvrto mjesto prvenstvene tablice s 11 osvojenih bodova.U sljedećem kolu gostovat će kod, a utakmica je na rasporedu 6. studenog.