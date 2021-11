Donna Vekić

Hrvatska tenisačica, Osječankaosvojila jeu talijanskom Courmayeuru. Za 97. igračicu s WTA ljestvice to je treći trofej u karijeri .U finalnom susretu Vekić je sa 7-6(3), 6-2 pobijedila mladu, 18-godišnju Dankinju. Može se govoriti kako je finale prelomio prvi, iznimno neizvjesni set, koji je Vekić dobila u tie-breaku (7-3).Meč je otvoren s četiri break gema u nizu. No, u kompletnom prvom setu, ali je Vekić bila bolja od 49. igračice na svijetu u ključnom tie-breaku.Osvojeni prvi set dodatno je opustio Vekić koja jeu drugom setu napravilakoju Tauson više nije mogla nadoknaditi.U drugom setu su obje tenisačice imale po tri break-prilike, no Hrvatica je iskoristila dvije šanse, dok Tauson nije realizirala ni jednu svoju priliku.Prije ovog tjedna Vekić je u karijeri osvojila, Kuala Lumpur 2014. i Nottingham 2017. godine. Nakon Nottinghama je gubila tri iduća finala WTA turnira do ovog tjedna i Courmayeura.