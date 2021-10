blagdanu Svih svetih

Sukladno predstojećemće i ove godine organiziratiu gradu Osijeku, koja će biti na snazi, kada će biti uspostavljene i izvanredne autobusne linije na kojima jeomogućioNa blagdan Svih svetih, u ponedjeljak, 1. studenoga, na tramvajskoj liniji br. 1: ZELENO POLJE - VIŠNJEVAC - ZELENO POLJE, tramvajski će se promet odvijati prema SUBOTNJEM rasporedu, dok će se na tramvajskoj liniji br. 2, promet odvijati prema rasporedu za RADNI DAN.Autobusni će promet 1. studenoga biti organiziran prema rasporedu za SUBOTU.Kako bi se uspostavila kvalitetna prometna povezanost, u ponedjeljak 1. studenoga, vozit će autobusi na izvanrednim linijama:MIO – GAJEV TRG – CENTRALNO GROBLJE – MIO iMAČKAMAMA – CENTRALNO GROBLJE – MAČKAMAMA.Izvanredna autobusna linija MIO – GAJEV TRG – CENTRALNO GROBLJE – MIO, biti će uspostavljena 1. studenoga, od 07:00 do 18:00 sati. Prvi polazak sa stajališta MIO biti će u 7:00 sati i dalje svakih 60 min, a sa CENTRALNOG GROBLJA u 07:30 sati i dalje svakih 60 min.Izvanredna autobusna linija MAČKAMAMA – CENTRALNO GROBLJE – MAČKAMAMA, biti će uspostavljenja 1. studenoga, od 06:55 do 18:20 sati. Prvi polazak sa MAČKAMAME biti će u 06:55 sati i dalje svakih 20 min. Prvi polazak s CENTRALNOG GROBLJA biti će u 7:00 sati i dalje svakih 20 min.Autobusna linija JUG II - DONJOGRADSKO GROBLJE - JUG II biti će 1. studenoga pojačana dodatnim polascima. Prvi polazak s JUGA II biti će organiziran u 06:30 sati i dalje svakih 30 min., do 18:30 sati. Prvi polazak s DONJOGRADSKOG GROBLJA biti će u 06:45 i dalje svakih 30 min., do 18:45 sati.Informacije o stanju u prometu u vrijeme posebne prometne regulacije moći će se dobiti na telefonskom broju Prometnog ureda:, te na mrežnim stranicama GPP-a.