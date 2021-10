Svih svetih i Dušnog dana

Povodom blagdana, u vremenu, na području grada Osijeka, očekuju sena područjima oko gradskih groblja. Pojačan promet očekuje se na prilazima kružnog toka „“ osobito tijekom poslijepodneva 29. listopada te u jutarnjim satima 30. listopada. U cilju osiguranja optimalne protočnosti prometa i sigurnosti svih sudionika u prometu policijski službenici će vršiti tjelesno upravljanje prometom.Sve sudionike u prometu pozivamo na, poštivanje prometnih propisa i uputa policijskih službenika.- da se prilaznim cestama grobljima kreću smanjenom brzinom kretanja zbog brojnih parkiranih vozila uz rub prometnice i pješaka koji prelaze cestu ili se kreću uz rub ceste.- pri dolasku u blizinu groblja pozivamo vozače da ne parkiraju vozila na mjestima na kojima nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila, a posebno ne na mjestima i na način da ometaju promet vozila cestom ili onemogućuju izlaz drugim vozilima na cestu.- pješacima i biciklistima skrećemo pozornost na povećani oprez pri kretanju u prometu, a posebno prilikom prelaska kolnika te ih pozivamo da za svoje kretanje pješaci koriste pješačke, a biciklisti biciklističke staze.Građane pozivamo i preporučamo da maksimalno, ukoliko je to moguće, koristeza dolazak i odlazak s mjesnih groblja i područja oko njih te da obilaze groblja tijekom dana zbog sigurnosti svih sudionika u prometu.Policijski službenici će uzimajući u obzir sve gore navedenovozača u poštovanju prometne signalizacije, poštovanju ograničene brzine, prvenstva prolaska na raskrižjima, propuštanju pješaka na pješačkim prelazima itd., dok će reagirati na one negativne radnje zbog kojih dolazi do prometnih nesreća. Unatoč toleranciji policijskih službenika zbog posebnih okolnosti pozivamo vozače da poštuju prometne propise.Podsjećamo vozače motornih vozila danastupa obveza vožnje ssukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/2019.), dok su vozači mopeda i motocikala dužni tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu.Nadalje, podsjećamo građane da svoje torbice, mobitele i druge predmete ne ostavljaju na vidljivom mjestu u vozilima – ovako ostavljeni predmeti dobar su mamac i privlače poglede kradljivaca, a materijalna šteta koja će vam biti pričinjena može biti veća od vrijednosti ovih stvari.