od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

DHMZ prognoza

Hrvatske elektroprivrede

Beketinci

od 9:30 do 11:30 sati

Osijek

od 8:00 do 15:00 sati

od 8:30 do 11:00 sati

od 8:30 do 13:30 sati

od 9:00 do 14:00 sati

od 11:00 do 14:00 sati

Napomena

Bez plina

G.Č. Donji grad

od 9:00 do 12:00 sati

Program za kino i kazalište:

Kazalište

Kino:

Događaji:

[Promet]

Tekst: Osijek031.com

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Umjereno do pretežno oblačno, osobito na zapadu. Ujutro na kopnu ponegdje magla i slab mraz, poglavito na danju sunčanijem istoku. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 10°C.Izobavještavaju građane da za su za danas planirani radovi:- Matije Gupca 1, Čepinska 124-174 i 129-179- Stadionsko naselje 2-50- Naselje Miroslava Krleže 1-23, 2-26- Belišćanska 1-23, 24a-46, 31-47- Vinogradska 46-142 i 55-183, Cvjetna 1-33- Savska 1-35, 2-36: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.- Banova ulica (kbr. 77a-89/84b-104), Crkvena ulica (kbr. 69), Ulica Mije Kišpatića (kbr. 29-41/54-70)