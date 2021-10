Rukometaši Osijeka

i ovaj vikend donose dva boda s gostovanja. U sklopu šestog kola Prve hrvatske rukometne lige Sjever svladali sus 26:30 i tako ostali na samom vrhu prvenstvene ljestvice.U prvom dijelu susreta gledali smo poprilično ravnopravan dvoboj. Poveli su Osječani pogotkom, a domaćini odmah izjednačili preko. U 10. minuti Dugoselci su prvi put poveli sa 7:6 i održavali prednost sljedećih desetak minuta doknije izjednačio i pokrenuo dobru seriju Osječana. Do kraja prvog poluvremena naši su rukometaši dominantniji pa na odmor odlaze s prednošću od 13:16.Drugi dio susreta bolje otvara ekipa Dugog Sela koja odmah sustiže rezultatsku razliku, a onda se nastavlja u ritmu gol Osječana - gol domaćina. Sve do 42. minute kada izabranicidolaze u prednost koju nisu izgubili do kraja susreta. Najveću prednost na utakmici upisali su u 54. minuti kada pogotkomdolaze na 21:26. Mirno privode susret kraju, a konačan rezultat također postavlja Ninaj pa Osječani s 26:30 nastavljaju svoj uspješan niz.Osječki rukometaši danas su bili dobro raspoloženi pa je teško istaknuti najboljeg.Najučinkovitiji je ponovno bio kapetans pet pogodaka, a po četiri gola zabila su petorica igrača -RK Osijek na čelu je ljestvice su šest odigranih susreta. A u sljedećem kolu očekuje nas još jedan mali slavonski derbi kada će Osječani u subotu, 30. listopada na Zrinjevcu ugostiti trećeplasiranu Požegu. Utakmica je na rasporedu u 18 sati