Austrijski kulturni forum Zagreb

Austrijskom čitaonicom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i Odsjekom za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Grada Osijeka

Dane austrijske kulture u Osijeku

od 25. do 30. listopada 2021.

Kinematografi Osijek – kino Urania, Kulturni centar Osijek te Isusovačka klasična gimnazija

[Program]

Ponedjeljak , 25. listopada 2021.

10.30 sati

Lokacija

19.00 sati

Lokacija

Utorak , 26. listopada 2021.

17.00 sati

Lokacija

19.00 sati

Lokacija

Srijeda , 27. listopada 2021.

Lokacija

12.30 sati

Lokacija

13.30 sati

Lokacija

Četvrtak , 28. listopada 2021.

18.30 sati

Lokacija

Petak , 29. listopada 2021.

10.30 sati

Lokacija

11.35 sati

Lokacija

17.30 sati

Lokacija

18.00 sati

Lokacija

Subota , 30. listopada 2021.

10.00 sati

Lokacija

17.00 sati

Lokacija

18.00 sati

Lokacija

u suradnji spod pokroviteljstvompo 11. puta organiziraOvogodišnji Dani austrijske kulture u Osijeku traju, a program će se održavati dijelom fizički u prostorima raznih kulturnih i obrazovnih institucija, dijelom online.Realizaciju programa potpomogli su partneri iz Osijeka:Dani kulture u Osijeku primjer su kako se pomoću stalne znatiželje može graditi razumijevanje i znanje jednih o drugima, ali istodobno i otvoriti velika pitanja našeg vremena u kulturnom dijalogu. Riječ je o suradnji koju obilježavaju osobni susreti u sklopu kulturnih manifestacija.Organizatorima ja drago što su unatoč epidemiološkim ograničenjima uspjeli sastaviti raznovrstan program te mole sve posjetitelje da se prilikom održavanja fizičkih događanja pridržavaju svih epidemioloških mjera kako bi zaštitili sebe i druge.- otvorenje izložbe studenata njemačkog jezika i književnosti "Okrenuti leđa Austriji":Austrijska čitaonica, Gradska i sveučilišna knjižnice Osijek, Europska avenija 24]Mnogi su u Austriji napustili svoju domovinu kako bi potražili sreću u tuđini ili zato što su bili ugroženi siromaštvom ili progonom. Studentice i studenti Filozofskog fakulteta u Osijeku istraživali su u okviru izbornog kolegija Njemačka i austrijska povijest 1848. – 1945. kako su i zašto Austrijanke i Austrijanci u prošlosti okretali leđa svojoj domovini.Ishod tog susreta može se pratiti na interaktivnoj i dvojezičnoj izložbi u prostorima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i putem poveznice: Österreich den Rücken kehren.- projekcija filma o nezakonitoj sječi stabala "Drvo – pokradena šuma": Kino Urania, Vjekoslava Hengla 1]Nezakonita sječa stabala milijardu je dolara vrijedan globalan biznis koji svakog dana nanosi otvorene rane na posljednjim preostalim nedirnutim plućima Zemlje. Drvna mafija prijeti aktivistima, novinarima i šumarima ili njihovim životima, a političari primaju mito ili su podvrgnuti pritiscima. Dokumentarni film prati Alexandera von Bismarcka, šefa Međunarodne agencije za istraživanje okoliša i bivšeg američkog marinca, koji kreće na tajna putovanja na neposredna mjesta zločina. Redateljicama ovog filma stalo je ne samo do otkrivanja skandaloznih slučajeva, nego prije svega do promjene svijesti politike i civilnog društva, kao i do stvaranja novog kodeksa ponašanja svjetskog gospodarstva i potrošača.Projekcija filma održava se u suradnji s Udrugom za promicanje kulture DOKUart Bjelovar.- dosad najtemeljitiji pokušaj sagledavanja Austrije očima tuđinca: Radek Knapp: Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien – Notizen eines Möchtegern-Österreichers: online: Zoom (Meeting ID: 946 7235 7794; Passcode: 524760)]Moderatorica: Daniela DämonRadek Knapp odrastao je s djedom i bakom u Varšavi. S majkom je 1976. Otišao u Beč, gdje do danas živi. Ondje je priveo kraju svoje školsko obrazovanje i na fakultetu studirao filozofiju. Studij i književne ambicije više je godina financirao povremenim poslovima. Književni proboj ostvario je drugim romanom Franjo. Njegov roman Čovjek koji je doručkovao zrak osvanuo je 2020. godine i na hrvatskom jeziku. U ovome romanu Radek Knapp se još jednom šarmantno-satirično približava svojoj drugoj domovini Austriji, sa svim njezinim posebnostima i osobitostima, prijaznostima, ali i apsurdnostima.- film o odrastanju, nalaženju identiteta i hrabrosti "Lisica u rupi": Kino Urania, Vjekoslava Hengla 1]Hannesa Fuchsa njegov novi posao vodi na neobično radno mjesto – u školu smještenu u jednoj bečkoj zatvorskoj kaznionici. Ondje nailazi na isluženu kolegicu Elisabeth Berger, koja ne drži pod nadzorom samo mlade, nego i vodstvo zatvora, iako im je njezina nastava likovne umjetnosti trn u oku. Fuchsu uspijeva pridobiti povjerenja introvertirane zatvorenice Samire, čiji umjetnički talent novi profesor prepoznaje i potiče. Naposljetku Samirin pokušaj samoubojstva Fuchsu otvara stare rane, čime on shvaća da je radno mjesto zatvorskog učitelja za njega više od posla. Projekcija se održava u suradnji s Pulskim filmskim festivalom.8.00 sati - posebna radionica za učenike "Austrijsko-hrvatski (jezični) kontakti": Isusovačka klasična gimnazija, Trg Vatroslava Lisinskog 1]Voditelj radionice: Ivana Šarić ŠokčevićAsistenti: Josip Čičak, Sara ĆavarRadionica o jezičnim i književnim kontaktima između Austrije i Hrvatske održava se za učenike Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku, a vodi je profesorica njemačkog jezika i književnosti Ivana Šarić Šokčević.Radionica će se održati i 29. listopada 2021. godine u 11.35 sati na istoj lokaciji.- predavanje na hrvatskom jeziku o Stefanu Zweigu i Roda Rodi "Sjećanje monarhije – Bilješke o Stefanu Zweigu i Roda Rodi": Filozofski fakultet u Osijeku, Lorenza Jägera 9]Predavačica: Stephanie JugPovodom 140. rođendana Stefana Zweiga u studenom 2021. i ususret 150. rođendanu Roda Rode u 2022. godini, doc. dr. sc. Stephanie Jug, predstavlja njihova književna djela kao arhive sjećanja koji sadrže vrijedne poruke i pouke i za današnje generacije čitatelja.Izlaganje se može pratiti i online: Zoom (Meeting ID: 965 9815 5339; Passcode: 689737).- otvorenje izložbe portreta neobičnih ljudi "Zato što postojim": Sakuntala park]Fotograf: Christopher MavričAutor: Stefan SchlöglOva fotografska izložba portretira 24 starijih ljudi s intelektualnim poteškoćama. Tekstovi iz knjige opisuju njihove živote, iskustva, čežnje i brige, njihov rad i njihovu svakodnevnicu. Riječ je o zadivljujući normalnim pričama iz života tih ljudi, a upravo ih to čini toliko neobičnima. One govore o potrazi za mjestom u obitelji i društvu, o traganju za partnerom ili ispunjavajućim poslom. Posrijedi su nade i ciljevi koji čine jedan život, a upravo tijekom pandemije Covida-19 često padaju u zaborav.Nakon što je izložba već postavljena u Zagrebu, Jastrebarskom, Sisku, Samoboru i Ozlju, prvi put se može vidjeti u Slavoniji. Izložba je trojezična i može se posjetiti do 10. studenog 2021. godine.- performans prema prevedenim tekstovima Ilse Aichinger "Kupio je miris jabuka & Elenino blijedo lice": Mala svečana dvorana, Filozofski fakultet u Osijeku, Lorenza Jägera 9]Ilse Aichinger ubraja se u najznačajnije autorice poslijeratne književnosti na njemačkom govornom području, a sljedećeg bi mjeseca bila proslavila 100. rođendan. Kao posvetu toj velikoj spisateljici, profesor Vladimir Karabalić i docent Vedran Komerički preveli su sa studenticama i studentima Odsjeka za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku tekstove Ilse Aichinger i osmislili dramsku izvedbu prijevoda izbora njezinih radova. Djelo izvodi talentirana glumica Tena Pataky kako bi se među ostalim hrvatskoj publici približila dosad rijetko prevođena djela austrijske velikanke.Premijera se može pogledati i online: Zoom (Meeting ID: 928 6132 7605; Passcode: 642962).- radionica na njemačkom jeziku na temu bijega, migracije i domovine "Omar Khir Alanam": online: Zoom (Meeting ID: 976 8123 0624; Passcode: 320555)]Na ovoj je radionici riječ o bijegu, migraciji i domovini, o kojima Omar Khir Alanam govori iz vlastita iskustva. Alanam je rođen 1991. godine u predgrađu Damaska. Studirao je ekonomiju, ali zbog rata je morao prekinuti studij i napustiti domovinu. Prvo je izbjegao u Libanon, a zatim u Tursku. U studenom 2014., nakon dvije godine egzila, konačno je došao u Austriju, gdje živi i danas. U međuvremenu postao je poznat autor koji je objavio već tri knjige s kojima je naišao na dobar odjek kod kritike, ali i kod čitatelja.- posebna radionica za učenike "Austrijsko-hrvatski (jezični) kontakti": Isusovačka klasična gimnazija, Trg Vatroslava Lisinskog 1]Voditelj radionice: Ivana Šarić ŠokčevićAsistenti: Josip Čičak, Sara ĆavarRadionica o jezičnim i književnim kontaktima između Austrije i Hrvatske održava se za učenike Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku, a vodi je profesorica njemačkog jezika i književnosti Ivana Šarić Šokčević.Radionica će se održati i 27. listopada 2021. godine u 8.00 sati na istoj lokaciji.- izložba fotografija koja je izraz čežnje za daljinom i nostalgije za tuđinom "Almost": Kulturni centar, Kneza Trpimira 2/a (obavezna prijava na:)]Umjetnik: Wojciech CzajaŠto čini putnik kada ne može putovati? Svejedno putuje. Wojciech Czaja sjeo je tijekom karantene zbog pandemije koronavirusa početkom 2020. iz frustracije na svoju Vespu i počeo istraživati svoj rodni grad Beč. Vozio se skrivenim i nepoznatim uličicama, ali i na udaljene adrese na rubu grada – na taj način pronašao nebrojena mjesta koja su ga podsjetila na tuđe gradove i međunarodne metropole, npr. Havanu na Pratersternu, Pariz u Barnabitengasse ili New York u Grinzinger Straße. Za dokaz je pravio fotografske snimke svojim pametnim telefonom.- glazbeni program međunarodnog ansambla "Ansambl Synchronos": Kulturni centar, Kneza Trpimira 2/a (obavezna prijava na:)]Ansambl Synchronos osnovan je 2019. i odmah je održao uspješan koncert na Glazbenoj tribini u Opatiji. Članovi ansambla cijenjene su glazbenice i glazbenici iz Hrvatske, Austrije i SAD-a.- predavanje na njemačkom jeziku o feminističkoj novinarki Jelici Belović-Bernadzikowskoj "Feminističko djelovanje Jelice Belović-Bernadzikowske u osječkim novinama na njemačkom jeziku Die Drau i Slavonische Presse": online: Zoom (Meeting ID: 934 5598 2624; Passcode: 348979)]Predavačica: Sara Galić IvićOsječki lokalni listovi na njemačkom jeziku Die Drau i Slawonische Presse iznjedrili su velik broj suradnika koji su u okviru feljtona (novinskog podlistka) pisali o najrazličitijim temama, najčešće vezanim uz kulturu te aktualnosti na svjetskoj i lokalnoj razini. Jedna od najaktivnijih suradnica bila je i rođena Osječanka, Jelica Belović-Bernadzikowska.– predstavljanje debitantskog romana Angele Lehner na njemačkom jeziku s hrvatskim podnaslovima "Angela Lehner: Oče naš": online: YouTube kanal Austrijskog kulturnog foruma Zagreb]Moderatorica: Stephanie JugPolicija ju je dovela ovdje, na psihijatrijski odjel stare bečke bolnice. Sada glavnom psihijatru, doktoru Korbu, pripovijeda zašto je do toga moralo doći. Govori o odrastanju u duboko katoličkoj seoskoj idili Koruške. O suživotu s roditeljima i mlađim bratom Bernhardom, kojeg želi spasiti pod svaku cijenu. Međutim, prema ocu nije naklonjena. Najradije bi ga ubila. Tako barem tvrdi. Naime, ponekad ni sam čitatelj ili čitateljica ne mogu razlikovati istinu i laž. U briljantnom debiju Angela Lehner donosi priču o junakinji s psihičkim poteškoćama kakve još nije bilo: iznimno duhovitoj, nadmenoj i izrazito manipulativnoj.– uvid u rad prevoditeljice Stjepanke Pranjković na hrvatskom jeziku "Prevoditeljica Stjepanka Pranjković: Oče naš": [online: Zoom (Meeting ID: 924 9493 8752; Passcode: 431083)]Moderatorica: Ivana Đerđ DunđerovićPrevoditeljica Stjepanka Pranjković u razgovoru s književnom kritičarkom Ivanom Đerđ Dunđerović govori o svojem prevoditeljskom radu na romanu Oče naš, kao i o iskustvima i izazovima prevoditeljskog posla.