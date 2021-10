godišnje doba

predivno

ljeto

idealno vrijeme

zlatnoj jeseni

DHMZ

suncem

pretežno sunčano

slab mraz

magla

12°C

umjereno do pretežno oblačno

sunčanih razdoblja

magla i mraz

2°C

10°C

srijedu

5°C

12°C

blagi porast

sunčano vrijeme

[Foto: Matija Milanović]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Svakoje u Osijeku. Iako nam seove godine malo odužilo, sada jeza uživanje uPrema trenutnoj prognozi koju nam donosi, tjedan pred nama bit će obasjan. Danas nas očekuje, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu ponegdje, rijetko i. Dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljuju, najvišena istoku. Ujutro na kopnu ponegdje. Vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura do, a dnevna doZa koji stupanj toplije očekuje nas u. U vedro vrijeme jutarnja temperatura do, a dnevna do. Slično vrijeme očekuje nas i u četvrtak i petak. Uz jutarnju maglu ipak nas očekuje idnevne temperature.Dakle, kraj listopada obilježit će, uz toplu odjeću idealno za šetnju ulicama grada..