nadmoć i kontrolu igre

veliko razočaranje

tri boda

Mihael Žaper

Nenad Bjelica

Apsolutno zaslužena tri osvojena boda, jako dobro smo radili tijekom cijele utakmice. Nažalost, nismo otvorili protivnika na vrijeme s nekim ranijim zgoditkom, morali smo dosta dugo čekati, a u takvim utakmicama možeš i primiti gol iz nekog zalutalog „metka“. Međutim, protivniku praktički svih 90 minuta nismo dopustili niti jednu priliku. Moram čestitati svojim igračima na strpljenju, kao i publici. Svi očekuju brzi gol i nekakvu golijadu protiv momčadi koja je primila najviše pogodaka i posljednja je na ljestvici, ali su i navijači bili strpljivi. Gurali su nas do tog gola, osjetili su da momčad to svim silama želi, a plod svega je i taj pogodak Žapera za pobjedu.

Prekidi ostaju jako oružje

pritisak i inicijativa

To je rezultat pritiska, momčad je imala puno prekida i ubačaja i htjeli smo to iskoristiti s dva napadača koja dobro igraju glavom. Bilo je dovoljno centaršuteva, nisu doduše baš uvijek bili najprecizniji, ali dobro je sve završilo. Iz jednog kornera smo zabili gol, u Kranjčevićevoj smo protiv njih oba gola postigli iz prekida. To je naše oružje i treba ga koristiti dokle god možemo.

Bijelo-plave

Rudešom

Moramo se regenerirati i pripremati za Rudeš. Poslali smo i naše skaute na njihovu utakmicu kako bismo ih maksimalno ozbiljno dočekali, kao i svakog protivnika. Naravno da očekujem pobjedu i prolaz u sljedeće kolo.

Realizacija još uvijek „šteka“

pobjedničko ozračje i optimizam

Puno smo puta rekli kada smo bili u nešto negativnijoj fazi da pobjede donose da momčad dobiva na samopouzdanju, s puno više vjere u samoga sebe. Momčadski izgledamo dobro, evo još jednom nismo primili pogodak što pokazuje defanzivnu stabilnost. Još uvijek stvaramo dosta šansi, ne iskorištavamo ni trideset posto onoga što stvorimo, ali nekada će doći utakmica da iz jednog šuta pobijediš. Treba vjerovati u ove dečke i u naš projekt i nadam se da ćemo na kraju svi zajedno biti zadovoljni.

Proslava s navijačima ni ovaj puta nije izostala…

Neka dođe tisuću, dvije ljudi, ali neka budu ovako uz momčad. Ako je na kraju trebaju nekada možda i izviždati, neka to naprave. No, vidjeli su da su dečki dali sve od sebe, baš kao i navijači na tribinama. Zajednički smo došli do pobjede i onda je i normalno slavlje nakon utakmice.

