Nexe d.d. Našice

Eurokamen d.o.o. Osijek,

Cobe d.o.o. Osijek

Rezultati poslovanja u 2020. i prvoj polovici 2021. godini su iznad očekivanja jer gotovo svi pokazatelji bilježe porast. Imamo stotinjak poduzeće više nego godinu dana ranije, zabilježen je porast ukupnih prihoda koji iznose 28,5 milijardi kuna, imamo 2.000 više zaposlenih, izvoz je konstantno u porastu, suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni iznosi 1,8 milijardu kuna, a po dobiti u poslovanju od 1,3 milijardu kuna prvi put smo na trećem mjestu u Hrvatskoj, iza Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a u prošloj godini naša dobit je povećana 70 posto, što je najviše u Hrvatskoj

Nakon gotovo dvije pandemijske godine, očekivali smo da će gospodarstvo Osječko-baranjske županije preživljavati ili jedva preživjeti, ali dogodilo se upravo suprotno. Ostvaren je pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2020. godini u iznosu od 1,283 milijarde kuna, što je za 755 milijuna kuna više nego godinu ranije. Rezultat je to uspješnog i predanog rada naših poduzetnika, ali i ulaganja Vlade RH koja je poticala zaposlenost nizom donesenih mjera te napora Osječko-baranjske županije u stvaranju pozitivne poduzetničke klime u posljednje četiri godine

Ivan Jurlina

Do sada smo dobivali nagrade za najboljeg poslodavca, a zahvaljujući odličnim rezultatima iz prošle godine dobili smo Zlatnu kunu te se nadamo sličnom uspjehu i ove godine. Očekujemo rekordan prihod kao i prošle godine, možda i nešto veći, a na čemu se zahvaljujem našim zaposlenicima i klijentima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. Razlog zbog kojeg su naša primanja relativno visoka je što je to trend IT industrije, inače najbrže rastuće industrije u svijetu

Danas, 22. listopada 2021. godine, održana je sjednicana kojoj su najuspješnijim tvrtkamaza rezultate poslovanja u 2020. godini. U kategoriji velikih tvrtki Zlatnu kunu dobila je tvrtka, u kategoriji srednjih tvrtki najbolji jedok jenajuspješniji u kategoriji malih tvrtki.su proglašene na temelju ostvarenih rezultata poslovanja koji su iskazani u godišnjim financijskim izvješćima, a stručne službe HGK potom su obradile podatke i tvrtke rangirali prema. Naročitu važnost pridavali su pokazateljima o investicijama, razvoju, povećanju kvalitete, društveno odgovornom poslovanju.Plakete je uručio predsjednik HGK Županijske komore Osijek, a svečanosti je nazočio i zamjenik županaZoran Kovačević je naglasio kako su rezultati poslovanja u 2020. godini napokon na razini „prijepandemijskih“. -- kazao je Zoran Kovačević.- rekao je zamjenik župana Mato Lukić te čestitao najuspješnijim tvrtkama.Prokurist tvrtke COBE d.o.o.kazao je da je Zlatna kuna HGK prvo takvo priznanje za njihovu tvrtku.- zaključio je Jurlina.