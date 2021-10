120 tisuća građana,

umirovljenika

dopunskog zdravstvenog osiguranja

Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

2000 kuna

2500 kuna

25 posto

Vili Beroš

120 tisuća ljudi

Hrvatske stranke umirovljenika Silvana Hrelje

obiteljskih mirovina

više od 200 tisuća

Tekst i foto: Osijek031.com

Od 1. prosincauglavnom, dobit će policuna teret države, piše Novi list Naime, na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela odluku o izmjenamapo kojem se podiže prihodovni cenzus na osnovi kojeg građani ostvaruju pravo na to da im država plaća dopunsko zdravstveno osiguranje. Ubuduće će taj cenzus po članu kućanstva biti, a za samca se penje naRast je to u obje kategorije zau odnosu na sadašnji cenzus, a ministar zdravstvaobjasnio je da će time ubuduće dodatnihdobiti policu dopunskog osiguranja na račun države. Time se određuje primjereniji cenzus za socijalno najosjetljivije , a državni proračun će to godišnje koštati oko sto milijuna kuna.Podrška zastupnikaVladi rezultirala je i time da će se najavljena intervencija u području, koju je Vlada ugradila i u nacionalni plan oporavka i otpornosti, dogoditi dvije godine ranije nego što je to bilo prvotno zamišljeno, a to bi trebalo donijeti desetpostotni rast mirovina zaumirovljenika od 2023. godine.