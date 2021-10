Osjeèka televizija - Vijesti, 21.10.2021.

Više informacija

Projekt pod nazivom "Zelena zanimanja i komunikacija za bolju budućnost – garancija bolje budućnosti u Slavoniji" predstavljen je u sjedištu osječke gradske uprave. Nositelj je projekta, u cijelosti financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda s više od milijun i 100 tisuća kuna, Udruga EU Centar, a partneri su joj Grad Osijek i Učilište Algebra. Projekt je prijavljen 2018. prvotno za montere solara, no u međuvremenu je zbog koronakrize promijenjen te će se provesti edukacija za programski jezik Python. Predsjednik Udruge EU Centar i voditelj projekta Domagoj Vidaković istaknuo je kako će primarna skupina polaznika biti dugotrajno nezaposlene osobe od 18 do 29 godina, njih 25 do 30, koji su minimalno šest mjeseci bez posla. Oni će proći 250 sati edukacije programskog jezika za izradu internetskih aplikacija vezanih za obnovljive izvore energije.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- Kineziološki fakultet i HPO potpisali sporazum- u OBŽ prosječni prinosi jabuka- košarkaši korak do iznenađenja