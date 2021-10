Dragan Vulin

Domagoj Vidaković

Romano Kristić

Zelena zanimanja i komunikacija za bolju budućnost – garancija bolje budućnosti u Slavoniji

1.112.365,01

Domagoj Vidaković

Projekt je prijavljen 2018. godine, prvotno za montere solara, no u međuvremenu zbog COVID-a, program je promijenjen i edukacija će se provoditi za programski jezik Python

dugotrajno nezaposleni

250 sati

Ovaj projekt utječe na tržište rada u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i Slavoniji i Baranji. Ugrožene i marginalizirane skupine društva dobiti će priliku obrazovati se za ona zanimanja koja su najtraženija na tržištu rada. Pored programiranja, polaznici će naučiti i komunicirati na način da budu spremniji ući na tržište rada. Ovime ćemo pomoći i poslodavcima i polaznicima ovog programa da lakše dođu do posla

nezaposlenih i osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, liječeni ovisnici te djeca iz sustava socijalne skrbi

Tekst i foto: Osijek.hr

U prostorijama gradske uprave zamjenik gradonačelnika, predsjednik Udruge EU Centari pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvopredstavili su projekt „“.Nositelj projekta koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u vrijednostije Udruga EU Centar iz Osijeka, a partneri su Grad Osijek i učilište Algebra.Uvodno je projekt najavio predsjednik Udruge EU Centar“, rekao je Vidaković.Prema riječima Domagoja Vidakovića, ovdje će polaznici, najviše, od 18 do 29 godina, minimalno 6 mjeseci bez posla, biti primarna skupina. Oni će proćiedukacije programiranja Pythona odnosno programskog jezika za izradu internet aplikacija gdje će glavni programski zadaci biti vezani uz obnovljive izvore energije. U tu svrhu će se kupit meteorološka stanica koja će biti instalirana na Algebrinom kampusu. U tijeku je prijava budućih polaznika i trajat će narednih tjedan dana. Između 25 i 30 polaznika u dvije grupe prolazit će edukaciju koja će biti online organizirana, a trajat će od sredine studenog ove godine do sredine svibnja 2022. godine. Svi polaznici će dobiti računalo na korištenje. Uz to će se organizirati i komunikacijski treninzi.Vulin je naglasio važnost ovog projekta.“, rekao je Vulin.Pročelnik Kristić je naglasio da su ciljane skupine pored dugotrajnoPročelnik Kristić je pozvao zainteresirane da se prijave putem službene stranice projekta