Tekst i foto: Osijek031.com

S udjelom odje upo povučenimu 2020. godini, isto kao i popovučenih sredstava u četiri godine, od 2017. do 2020., koji je iznosioPokazala je to analiza portala gradonačelnik.hr napravljena prema podacima-e i konsolidiranih proračuna.trenutačno radi navrijednihVećina gradskih tvrtki prepoznala je potrebuza pripremu i provedbu projekata, što je prvi dokazaokoji je za „" danom ulaska RH u EU dobio odluku o prihvaćanju kvalitetno pripremljenog projekta od. Trenutno je u izgradnjiu Hrvatskoj vrijednostiOd gradskih ustanovatrenutno provodi veliki projektkoji mladima omogućujepovezane sa sektorima kreativne industrije te im kroz mentoriranu praksu povećava zapošljivost.trenutno provodi projekt, vrlo vrijedan za lokalnu zajednicu, kojim razvija životne vještine kod djece i mladih. Gradske škole i vrtići provode brojne Erasmus+ projekte i pokoji sufinanciran iz ESF-a.Jedan od važnih projekata je. Vrijednost projekta je, projekt vrijednosti, donedavno zapušteni povijesni prostor stare austrougarske konjušnice od 1000 m2, postat će prijemna i tranzicijska točka turističkih ruta grupa i pojedinaca koja sadržajno i uslužno zadovoljava sve potrebe posjetitelja. Posebna orijentacija bit će na cikloturiste.strateški je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije i uz potporu Vlade Republike Hrvatske. Ova specijalizirana poslovna zona riješit ćebrojnim lokalnim poduzetnicima, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, zadržati mlade talente u Osijeku i dodatno ih educirati, te na jednom mjestu okupiti široku IT zajednicu.Kao projektni partner Osječko-baranjskoj županiji u izgradnji, Grad Osijek je darovao zemljište vrijedno, te sudjeluje s jošpovučenih putem ITU projekta, dok se Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uključilo sa. Na 5000 m2 zatvorenog i 25000 m2 otvorenog prostora osim sajamskog prostora biti će izgrađen i kongresni centar, a malim i srednjim poduzetnicima bit će osigurani prostori za poslovanje.Nakon što su uspješno, Grad Osijek uz pomoć europskih i nacionalnih sredstava realizira projekt sanacije i trećeg, najvećeg odlagališta na području Osijeka, vrijednostiČišće i održivije kroz– zajednički je cilj uprave i građana grada koji ima najveća parkovna pluća u Hrvatskoj. Vrijednost projekta je prekokao gradska tvrtka za javni prijevoz, uz aktualne projekte ulaganja ui nabavku 22 nova tramvaja, upravlja cjelokupnim sustavom dijeljenih automobila sa 8 „električnih“ automobila i 18 postaja za besplatno punjenje. Grad Osijek u sklopu novog projekta E- mobilnosti uspostavio je i sustav javnog korištenja bicikala, dok se u suradnji s GPP-om priprema uvođenje sustava jedinstvene karte za korištenje svih vrsti javnog prijevoza.U pripremi su projekti, novi projektijavne namjene kao i izgradnje novih vrtića, rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra s kupalištem, opremanje, izgradnja nove zgrade, izgradnja II. faze, proširenje, temeljita rekonstrukcija poslovnih prostora središnje gradske tržnice, izgradnjai nove hale, te nastavak izgradnje i rekonstrukcija. Također je značajan projekt– unaprjeđenje sustava obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na području Urbane aglomeracije Osijek kroz razvoj novih programa osposobljavanja za poslove u IT sektoru.Što se tiče realiziranih projekata od 2013. godine uz velike projekte odvodnje koji je vodila gradska tvrtka Vodovod, te nabavku novih niskopodnih autobusa i projekti razvoja poslovne i komunalne infrastrukture u Eko-industrijskoj zoni Nemetin, Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom V. Lisinskog, Tvrđa; Subotica Osijek Secession Tourist Route s rekonstrukcijom Sakuntala parka; Mlinarev put tj. Vodenica, niz projekata energetskih obnova škola i vrtića; Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe u kojemu je ishođeno 5 građevinskih dozvola za rekonstrukcije zgrada kulturne baštine Tvrđe; projekti (dijeljene) elektromobilnosti; projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi koji se provode već sedmu godinu za redom te pomoći starijima i nemoćnima (ZAŽELI) I i II.