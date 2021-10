Policijske uprave osječko – baranjske

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U protekla 24 sata na područjuevidentirane su, gdje su u dvije prometne nesreće tri osobe lako tjelesno ozlijeđene.U razdoblju od 15 do 17. listopada, na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano je(22 vozača osobnog automobila i 5 vozača bicikla) koji su upravljali pod utjecajem alkohola.U navedenom periodu osim alkohola, evidentirano je jošod kojih 123 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 22 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 23 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 7 upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 79 ostali prekršaji.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je dana 17. listopada, u 19,50 sati u, kada je u prometu zaustavljen vozač osobnog automobilaiz Vukojevaca. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 15. listopada, u 00,00 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobilaiz Popovca. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.U subotu, 16. listopada, u 20,30 sati, dogodila ses materijalnom štetom, Vozač osobnog automobilaiz Vrbice je uslijedudario u parkirani automobil i napustio mjesto prometne nesreće. Naknadno je vozaču evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 2,08 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 28300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 17. listopada, u 22 sati, u Osijeku, u nadzoru prometa zaustavljen jeiz Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom. Vozaču je preliminarnim testiranjem očitana reakcija na drogu tipate je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije