Vedran Jugović

NK Osijekom

povjerenje

najiskusnijih stanovnika

Mile Škorića

175 utakmica

osma

Brzo smo se dogovorili, što nije bilo ni upitno. Zahvalio bih se Klubu i svim ljudima u klubu na povjerenju koje su mi ukazali. Privilegij je biti dio NK Osijek, meni to još više znači jer sam ovdje rođen i tu sam odrastao, kao domaći dečko uvijek sam sanjao velike stvari sa svojim klubom, u svom gradu i pred svojim ljudima, a ovime sam dobio priliku to napraviti

Lijepa vijest

Nenad Bjelica

puno iskustva

Lijepa je vijest da smo s Vedranom dogovorili produženje ugovora do 2023. godine s opcijom za još jednu do ljeta 2024. Jako smo sretni jer je Vedran jako važan za našu momčad kako na travnjaku tako i izvan njega, uz to imao je i veliki doprinos u rezultatima u prošloj i ovoj sezoni. Nadam se da će ga zdravlje poslužiti i da će ovako nastaviti i u vremenu koje je pred nama

produžio je ugovor sdo ljeta 2023. godine uz opciju produženja za još godinu dana. Tim činom klupsko vodstvo iskazalo jejednom odsvlačionice Bijelo-plavih u kojoj Jugovićeva riječ, uz onu kapetana, ima posebnu težinu. Ne slučajno, Vedran je odigraou dresu Osijeka, a aktualna sezona mu je veću kojoj nosi dres Bijelo-plavih., rekao je Jugović.dobro zna zašto je želio nastavak suradnje s Vedranom. Ovaj 32-godišnji veznjak u svojim nogama imakako iz HNL-a tako i u europskim utakmicama, okušao se i u Aziji, što će svakako i dalje biti od velike koristi za klub, ali i za njegove mlađe suigrače koji u njemu mogu prepoznati pravi uzor., istaknuo je Nenad Bjelica.