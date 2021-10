midterm konferenciji

U dvije godine trajanja projekta ostvarili smo važne ciljeve – područje predviđeno projektom „Naturavita“ očistili smo od mina te danas s velikim zadovoljstvom otvaramo Edukacijsko-posjetiteljski centar koji će služiti prvenstveno mladim ljudima u svrhu podizanja svijesti o ponašanju koje dovodi do smanjenja rizika od katastrofa.

Na održanojprojekta „“ predstavljeni su do sada ostvareni rezultati projekta te je svečano otvoren. Razdoblje provedbe je od 23. lipnja 2015. godine do 23. rujna 2023. godine, a radi se ozaštite prirode u regiji koji se u potpunosti provodi na području. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.“, a ukupna vrijednost jeod čega 85% čine bespovratna sredstva EU-a. Korisnik projekta su Hrvatske šume, dok su partneri na projektu Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Hrvatske vode te Javna ustanova „“.Konferenciju je uvodnim riječima započeo direktor Sektora za šumarstvo HŠ,naglasivši kako je projekt „Naturavita“ započeo prije dvije godine i sada je na pola puta. Do sada je uspješno provedenasadnjom novih autohtonih vrsta drveća na 60 % projektno planirane površine,je protupožarna zaštita šuma izgradnjom 17 od planiranih 18 protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste. Obnovom šumske kuće „Podravlje“ unaprijeđena je edukacijska infrastruktura, a provođenjem edukacije povećat će se svijest javnosti o bioraznolikosti i minskoj opasnosti.Jedna od aktivnosti projekta „Naturavita“ uspostava je edukacijske infrastrukture u sklopu koje je obnovljena šumska kuća „Podravlje“ koju je ovom prigodom svečano otvorio ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut te istaknuo: „Vrijednost radova obnove Centra je, a vrijednost unutarnjeg opremanjakoji su također financirani sredstvima EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 %. U okruženju centra do polovice studenoga bit će uspostavljene četiri poučne staze koje će dodatno upotpuniti ponudu centra. U Edukacijsko-posjetiteljskom centru organizirat će se edukacije o minskoj opasnosti i sustavom zaštite Natura 2000 i njegovim značajkama te o upoznavanju sa šumskim ekosustavom. Za vrijeme trajanja projekta prijevoz školske djece bit će osiguran iz proračuna projekta.će se posljedice minske zagađenosti sanirati obnovom šuma i vrijednih prirodnih staništa, obnovom i izgradnjom šumske protupožarne infrastrukture te edukacijske infrastrukture. Provedba edukacije povećat će svijest o minskoj opasnosti i bioraznolikosti, dok će se izradom studije revitalizacije i uspostavom sustava praćenja doprinijeti očuvanju dobrog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava na projektnom području.