Popis stanovništva, kućanstava i stanova

do 17. listopada

Državnom zavodu za statistiku (DZS)

produljenju roka

do 29. listopada

dovršiti popis

prva faza popisa

od 13. do 26. rujna

pao sustav

drugoj fazi

preuzeti i šifre

nisu uočene

prve rezultate

60 dana

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

u Republici Hrvatskoj teško će se dovršitikako je bilo planirano, pa se urazmišlja oza drugu fazu popisa, piše Jutarnji list Na upit hoće li se u planiranom rokustanovništva, iz DZS-a su odgovorili kako će u slučaju donošenja takve odluke pravovremeno o tome obavijestiti cjelokupnu javnost, iz čega proizlazi kako je izvjesno da neće.Podsjetimo,u kojoj su se građani mogli samopopisati preko sustava e-Građanitakođer je bila produljena, ali samo za jedan dan i to zato što je nekoliko sati prije isteka rokai mnogi građani koji su se željeli samopopisati u zadnji čas, to nisu mogli. U toj prvoj fazi popisano je više od milijun i pol građana.na teren su izašli popisivači i oni obilaze građane koji nisu iskoristili blagodat modernih tehnologija. Osim što trebaju evidentirati preostale građane, popisivači trebajuonih koji su se samopopisali.U DZS-u navode kako tijekom samopopisivanjaznatne nepravilnosti, ali je to nešto što će utvrđivati tijekom obrade podataka. Ističu da su građani imali brojna pitanja vezana za popisivanje pojedinih članova kućanstva te upisivanja točne adrese stanovanja.Zavod ćePopisa objavitiod završetka popisivanja na terenu, a konačne rezultate Popisa prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka Zavoda.