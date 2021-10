Umirovljenicima

Da bismo ublažili taj problem i obuhvatili što veći broj umirovljenika ovom mjerom, a u skladu s proračunskim mogućnostima, povećali smo prihodovni cenzus za ostvarivanje ove pomoći za 300 kuna, za što smo u proračunu osigurali 1,2 milijuna kuna

Ova gradska uprava je socijalno osjetljiva, prepoznajemo probleme i pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nastavit ćemo voditi socijalno uravnoteženu i odgovornu politiku te inzistirati na mjerama koje će sve većem broju starijih sugrađana osigurati dostojanstven život. To se prije svega odnosi na razvoj gospodarstva

Onaj umirovljenik koji je dosad imao 1400 kuna mirovine, on je nakon zadnjeg usklađenja dobio svega 34,44 kune povišenja. Ocijenili smo da treba podići taj cenzus, predložili gradonačelniku i on je donio odluku da povećamo taj limit

Organizacijom poludnevnih boravaka, tematskih radionica, zajedničkih izleta i sličnih aktivnosti nastojimo kod umirovljenika umanjiti osjećaj usamljenosti i izoliranosti. Zato kontinuirano razvijamo mrežu dnevnih boravaka, u funkciji su već dnevni boravci u Gornjem i Donjem gradu, a otvorenje onog u Višnjevcu očekujemo do kraja ove godine

Zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja plaća te zbog zaustavljenog iseljavanja, smanjen je i broj korisnika osnovnih prava u sustavu socijalne skrbi. Bez obzira na takve trendove u Osijeku, Grad ima 24 vrste prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi, iako su zakonom definirana četiri. Socijalni standard je ovdje 10 puta veći od onog koji zakon propisuje

Tekst i foto: Osijek.hr

čiji su ukupni mjesečni prosječni prihodi u zadnja tri mjesecaod utvrđenog prihodovnog cenzusa,će za listopad, studeni i prosinac isplatitiu iznosu od. Novost u okviru ove mjere jeza ostvarivanje pomoći, a Grad će uz to i samcima starijima odkoji su radno nesposobni ili dugotrajno nezaposleni jednokratno isplatiti pomoć odKako je pojasnio gradonačelnikna današnjoj konferenciji za novinare, mirovine se dva puta godišnje usklađuju s kretanjem plaća i životnih troškova, no umirovljenici s najnižim mirovinama najmanje osjete to povećanje.– rekao je gradonačelnik Radić. Dodao je kako je dodatnihosigurano za pomoć samcima koji primaju naknadu za troškove stanovanja i kojima je socijalna pomoć jedini prihod.– poručio je Radić.Potpredsjednik Gradskog vijećarekao je kako će nakon ovih izmjena novčanu pomoć moći ostvariti umirovljenik koji živi sam i čiji je ukupni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca niži od, umjesto dosadašnjeg iznosa od, kao i umirovljenik koji živi u kućanstvu i čiji je ukupni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca niži od, umjesto dosadašnjih– istaknuo je Šerić i pozvao sve koji ispunjavanju uvjete da se jave i ostvare svoje pravo na pomoć.Osim zaštite od siromaštva, kao prioritet Grada Osijeka istaknuto je i uključivanje građana treće životne dobi u društveni život zajednice.– najavio je Radić.Na konferenciji za novinare sudjelovao je i, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, umirovljenike i zdravstvo, koji je istaknuo da se socijalna osjetljivost Grada vidi iz kontinuiranog porasta izdavanja sredstava iz proračuna.– zaključio je Kristić.