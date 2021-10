piletini

Bosne i Hercegovini

bakterija

Salmonella enteritidis

pilećem batku i zabatku

nije u skladu

Foto: Pexels.com/Ilustracija

uvezenoj izpronađena je, odnosno, LOT LKT 80AD, upotrijebiti do 27.09.2021. utvrđena je Salmonella Enteritidis.Proizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.Referenca: 2021.077HRDatum slučaja: 07.10.2021Zadnja izmjena: 13.10.2021Kategorija proizvoda: meso peradi i proizvodi od mesa peradiRizik: ozbiljanTip obavijesti: Obavijest za informacijuRadnja izvršena: nema zalihaStatus distribucije: distribucija ograničena na zemlju koja radi prijavuProizvod: Pileći batak i zabatakProizvođač: Ovako, Brovis d.d., Visoko, Dobrinje bb, 71 300 Dobrinje, BIHSerija: LOT LKT 80ADDatum valjanosti: 27.09.2021Stavlja na tržište: MI BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka 13, VrgoracObjavljeno u RASFF potrošačkom portalu: nije objavljeno do sadObjavljeno na stranicama HAPIH-a: nije objavljeno do sadZemlja prijave: HrvatskaPorijeklo: Bosna i HercegovinaDistribuirano: Hrvatska