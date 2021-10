Hrvatske i Slovačke

9 900 gledatelja

tri navijača

pod utjecajem alkohola

pirotehnička sredstava

od 2 000 do 15 000 kuna

Prekršajni sud može počinitelju prekršaja propisanog Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima uz novčanu kaznu i kaznu zatvora, pored zaštitnih mjera i mjera opreza propisanih Prekršajnim zakonom izreći i zaštitnu mjeru:

2:2

Malti

Foto: Drago Sopta/HNS

Jučer, 11. listopada, s početkom u 20,45 sati, na stadionu „Gradski vrt“ u Osijeku, Woodrowa Wilsona 2, odigrana je utakmica između reprezentacijaNogometnu utakmicu u Gradskom vrtu u Osijeku gledalo je okoTijekom odigravanja ovog sportskog natjecanja, uhićena su ukupnozbog počinjenih prekršaja iz članka 4. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i prekršaja iz drugih zakona. Jedan navijač je pokušao ući na stadions nevažećom ulaznicom, a dva navijača su palilai boravili na stadionu pod utjecajem alkohola.Novčanom kaznomili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kaznit će se osoba koja pokuša ući dolazi i boravi na prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 grama po kilogramu, a za bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor športskog objekta propisana je novčana kazna od 5 000 do 25 000 kuna ili kazna zatvora od 30 do 60 dana.– zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom javljanja u policijsku postaju– zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom boravka u policijskoj postaji– zabrane odlaska na određena športska natjecanja u inozemstvu na kojima sudjeluju hrvatske reprezentacije ili športski klubovi s obvezom javljanja u policijsku postaju i obvezom predavanja putne isprave. - izvijestili su iz policije.Podsjetimo, Hrvatska je odigrala neriješenihsa Slovačkom, a kvalifikacije završavaju utakmicama u studenome, kada će Hrvatska gostovati nate dočekati Rusiju.