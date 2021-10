GPP Osijek

ponedjeljka, 11. listopada 2021.

Linija 3B

Cvjetno naselje- Filipovica -Tuđmanov most

Linija 4B: Briješće – Tuđmanov most

Linija 5: Josipovac – Tuđmanov most

Linija 6: Ivanovac – Tuđmanov most

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

obavještava korisnike javnog gradskog prijevoza da će se odgodine izmijeniti trasa prometovanja:za polazak (radnim danom) u 7,15 sati iz Filipovice.Nova trasa prometovanja je ustaljenom trasom do autobusnog stajališta Vukovarska /Zagrebačka.Nova stajališta: Vukovarska Drvljanik, Vukovarska Kampus sjever, te Svačićeva Kampus kao završno stajalište. Ukida se stajalište Tuđmanov most.za polazak subotom u 18,00 sati iz Briješća.Nova trasa prometovanja je ustaljenom trasom do autobusnog stajališta Vukovarska /Zagrebačka.Nova stajališta: Vukovarska Drvljanik, Vukovarska Kampus sjever, a Svačićeva Kampus je završno stajalište.Ukida se stajalište Tuđmanov most.za polazak u 07,15 i 15,15 sati (radnim danom) iz Josipovca.Nova trasa prometovanja je ustaljenom trasom do autobusnog stajališta Vukovarska /Zagrebačka.Nova stajališta ,Vukovarska Drvljanik ,Vukovarska Kampus sjever, Svačićeva Kampus je završno stajalište.Ukida se stajalište Tuđmanov most.polazak u 23:00 (radnim danom i subotom) i 22:00 i 23:00 sati (nedjeljom i blagdanom) iz Ivanovca, 23:40 sati iz Brijesta (radnim danom i subotom) .Nova trasa prometovanja ustaljenom trasom do autobusnog stajališta Vukovarska /Zagrebačka.Nova stajališta: Vukovarska Drvljanik, Vukovarska Kampus sjever, te Svačićeva Kampus koje je završno stajalište. Ukida se stajalište Tuđmanov most.Polazna i prolazna vremena na spomenutim linijama ostaju nepromijenjena.