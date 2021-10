Osjeèka televizija - Vijesti, 11.10.2021.

Za isplativost bavljenja poljoprivredom nije dovoljna samo primarna proizvodnja, bitno je okrenuti se i preradi. Dobro je to poznata činjenica među poljoprivrednim proizvođačima, koji se napokon polako pokreću po tom pitanju i odlučuju se svoju proizvodnju oplemeniti tom dodanom vrijednošću i u konačnici više i zaraditi. Na tom putu pomaže im i Osječko-baranjska županija koja ima potpore i za ovu namjenu. Dio proizvođača prepoznao je to i svake godine koristi raspoloživa sredstva, no u OBŽ žele privući i ostale kako bi im olakšali dodatne investicije. Sve detalje i potrebne informacije možete pronaći na mrežnim stranciama Županije ili pak u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- na Gradskom vijeću o Adventu i platanama- pokrenut Studij digitalne poljoprivrede- izložba njemačkih manjina u Osijeku