je mladi čovjek od 31 godinu, otac sedmogodišnjeg dječaka Petra. Iako je, već nekoliko godina živi i radi u(München). U kolovozu ove godine, nakon što je doživioi završio na hitnoj, saznao je zastrašujuću dijagnozu – imaNakon opsežnih pretraga, CT-a i magnetne rezonance, konačno je operiran krajem kolovoza. Nakon operacije uSaša je svjestan svega, ništa i nikoga nije zaboravio, ali nažalostmu je desna strana tijela, a kao posljedica pojavile su se i. S obzirom da je tumor na rizičnom području (raširen je do područja očnog živca)što zahtijeva teže i dugotrajnije liječenje.Saša je cijelo vrijeme u bolnici (, München) gdje trenutno prolaziu trajanju od 6 tjedana. Dnevno ima i dva sata vježbi za ruke i noge i pomalo nadolazi, ali to je sve samo početak dugotrajnog oporavka. Pred njim ječije troškove osiguranje, kao ni dio troškova u trenutnom liječenju.Stoga se njegova obitelj obratila javnosti saza pomoć da Sašaonakav kakvim ga svi znaju.Najpozitivnija stvar u svemu tome je to što Sašu. Saša je pozitivac kao i uvijek i to je ono što cijelu obitelj drži iznad vode.SAŠA MARTINOVIĆIBAN: DE29 1001 0010 0867 1671 29BIC code: PBNKDEFFOPIS PLAĆANJA: GeschenkeCijela obitelj unaprijed sesvim dobrim ljudima koji budu željeli i mogli pomoći.