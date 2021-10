Dunava i Drave

Lijepe Naše

hedonistički događaj

Zmajevac – vinska prijestolnica Baranje

subotu, 23. listopada 2021.

Vinatlon u Zmajevcu

DJ-e, vokalno-instrumentalni duo Marina & Dorian, Slavonia bend i Hladno pivo

Nadolazećeg vikenda u oazi užitaka stiješnjenom izmeđuna krajnjem sjeveroistoku, održava senamijenjen istinskim gurmanima i vinoljupcima!postaje centralno mjesto autentičnog i nezaboravnog hedonističkog iskustva uzrokovanog sinergijom vina, gastronomije, umjetnosti, zabave i ostalih brojnih sadržaja čija je zajednička poveznica užitak življenja.Rezervirajte, za, prepustite se magiji baranjskih vina u vinskim podrumima, landrajte baranjskom planinom, sudjelujte u sadnji vinove loze i utrci guranja vinskih bačvi, upoznajte tradicijske vinske zbirke, kušajte nadaleko poznatu baranjsku gastro ponudu, zaigrajte špricabocu, zaplešite uzte pozdravite noć (ili jutro) na „Cool down“ afterima u gatorima!Kako bi se posjetitelji u potpunosti mogli opustiti osiguran je organiziran prijevoz od Osijeka do Zmajevca i natrag. Rezervacije se vrše putem on-line forme:- LANDRANJE BARANJSKOM PLANINOM (Draž - Zmajevac)Osmom rekreativno-edukacijskom šetnjom prirodnom i kulturnom baštinom koje su stoljećima stvarali baranjski planinci (vinogradari) spajamo šokački i mađarski dio Planine točnije od Draža dolazimo do Zmajevca i nove manifestacije – Vinatlona! Posljednje ovogodišnje landranje u potpunosti je posvećeno vinu, vrijeme je berbe i radosti stvaranja vinske kapljice. U Zmajevcu ćemo pješice obići Katolički i Protestantski surduk te novootvorenu zbirku tradicijskih vinarskih i vinogradarskih predmeta. Za kraj vinski ručak uz pogled na vinske igre i Bačvatlon – utrku u guranju vinskih bačvi i to uzbrdo surdukom, dok se drugi znoje, mi ćemo uživati! Broj mjesta je ograničen, kotizacija iznosi 100,00 kn, a prijaviti se možete putem on-line forme:- RADIONICA – „Mogućnost razvoja ruralnog turizma korištenjem mjera PRR (Eko-turistički centar, Maršala Tita 197a, Zmajevac)- PRIGODNO OTVORENJE MANIFESTACIJE UZ SADNJU VINOVE LOZE (Zmajevac (Kod ljekarne Zmajevac, Maršala Tita 219). Pridružite se i pomozite baranjskim vinogradarima na otvorenju Vinatlona posaditi čokote u srcu Zmajevca.- OTVORENJE ZBIRKE TRADICIJSKIH VINARSKIH I VINOGRADARSKIH PREDMETA „VINARIUM-BORARIUM“ (Vinarium Borarium (Maršala Tita 165, Zmajevac)Upoznajte zbirku predmeta vezanih za vinogradarstvo, najznačajniju granu tradicijskog gospodarstva naselja Banovog brda. Zbirka ima svojstvo kulturnog dobra Republike Hrvatske, sastoji se od 125 predmeta koji su izloženi za ovu namjenu prilagođenoj prostoriji i tradicijskom podrumu. Izloženi predmeti prate slijed u kojem su se koristili kroz vinogradsku godinu, od obrade vinograda do prerade grožđa i proizvodnje vina. Više info:- IZLOŽBA: BARANJSKI VEZ I OTTI BERGER (Katolički surduk, Zmajevac)U okviru projekta "Manjine kao mostovi među zajednicama", financiranog iz Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije je u suradnji s Udrugom ReArt u listopadu organizirala likovnu koloniju u Zmajevcu. Umjetnička kolonija u Baranji istaknula je ženski izričaj kroz organske motive, tekstilnu umjetnost i ostavštinu umjetnice Otti Berger. Pozvane umjetnice unutar četiri dana stvarale su na tkanini u obliku tapiserije naglašavajući vlastiti stil kroz inspiraciju baranjskog etno veza i krajolika stvaranja u Zmajevcu. Ženska priča predstavlja fotografiju i likovni izričaj linije kroz crtež, konac, boju ili papir. Radovi nastali u sklopu kolonije biti će izloženi na Vinatlonu u Katoličkom surduku.- ART VINUM – VINOREL, Akademija za umjetnost i kulturu, Udruga Fantast (Katolički surduk, Zmajevac). Upoznajte se s vinorelom, pomalo egzotičnom likovnom tehnikom slikanja vinom na papiru.VINATLON- Katolički surduk, Zmajevac- Reformatski surduk, ZmajevacGlavni dio programa manifestacije „Vinatlon“ održava se u Katoličkom i Reformatskom surduku u Zmajevcu. Svaki Vinatlonac dobiva startni paket koji sadrži katalog vina, čašu, majicu, ruksak, 20 bonova za degustaciju, no i iznenađenje! Kotizacija iznosi 200,00 kn po osobi, a prijaviti se možete putem on-line forme.. Kotizacije se podižu u Vinoteci Baranyai Julia (Maršala Tita 191, Zmajevac) od 13:30 do 17:00 sati.BAČVATLONKatolički surduk, ZmajevacZa one sa izraženijim natjecateljskim duhom, kojima nije dovoljno natjecati se sami sa sobom, već su im bitni i rezultat, vrijeme i nagrade tu je i Bačvatlon - utrka u guranju vinskih bačvi. Start je kod katoličke crkve na početku katoličkog surduka, a cilj je na kraju surduka. Na Bačvatlonu može sudjelovati maksimalno deset ekipa sa po dva člana. Nagrada za najbolje plasiranu ekipu je pozamašna - voucher za konzumaciju 5 litara vina u svakoj od vinarija sudionica Vinatlona, a koji se može iskoristiti u roku od godine dana. Kotizacija iznosi 100,00 kn po ekipi, a prijaviti se možete putem on-line forme:COOL DOWN VINATLONGatori Zlatno brdo u Reformatskom surduku i Podrum Zajec u Katoličkom surduku, ZmajevacAfter party Vinatlona!GLAZBENI PROGRAM:VLADIMIR BOŽIĆKatolički surduk, ZmajevacPUHAČKI ANSAMBL AD GLORIAM BRASSKatolički surduk, ZmajevacVOKALNO-INSTRUMENTALNI DUO MARINA & DORIANKatolički surduk, ZmajevacDJ SLAMEKReformatski surduk, ZmajevacSLAVONIA BENDReformatski surduk, ZmajevacHLADNO PIVO / „Hladno vino si back“Reformatski surduk, Zmajevac