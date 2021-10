jednogodišnje pauze

Croatia Open

1700 natjecatelja iz 21 države

Karate klub Esseker

Patrik Kokić, Ivor Premec, Mihael Ećimović

Balkanskom prvenstvu

Marino Đukić

Paula Šviglin

Petar Gudelj

aja Skrenković i Erik Šoper

Tekst i foto: Joco Đukić

U Rijeci je nakonzbog problema pandemije ponovo održano prestižno natjecanjena kojem je u tri dana nastupilo okoje nastupio sa 6 natjecatelja a najznačajniji uspjeh postigao je Kata tim u sastavukoji je osvajanjem prvog mjesta izborio nastup za seniorsku reprezentaciju nakoje se već idući vikend održava u Poreču.Odličan rezultat je postigao ikoji je u borbama u kategoriji učenika do 56 kg došao do zlata pobijedivši u finalnoj borbi predstavnika Slovenije.U katama pojedinačno je odlična bilakoja je u kategoriji učenica osvojila 1. mjesto.Nastupili su iu kategoriji juniora u borbama koji je izgubio u drugom kolu od predstavnika Italije koji je kasnije izgubio te je tako i Petar ostao bez mogućnosti repasaža.U katama su nastupili Mu konkurenciji mlađih seniorki i juniora ali nisu uspjeli doći do borbi za medalje.