Po prirodi sam dosta samokritična, što je s jedne strane dobro jer te konstantno gura naprijed, tjera te da budeš bolji, no s druge strane treba znati nekad malo pohvaliti sam sebe. Kod nas koji to ne znamo napraviti sami, ovakve nagrade znače jako puno. 'Pomilke' te po leđima i kažu da si na dobrom putu i da se ne trebaš bojati. Samo se trebaš pustiti i nastaviti dalje. Da si smiješ vjerovati, samo trebaš nastaviti voljeti to što radiš i bit će sve u redu. Možda djeluje kao da malo filozofiram, ali zaista sam vrlo emotivna oko svega što se dogodilo. Zahvalna sam svima koji su bili dio procesa rada na ovoj predstavi, bilo onog prilikom nastajanja svega u mojoj glavi, bilo onog za stolom, u samoj izradi ili onog kreativnog na sceni

Ne znam kojim putem će me sve ovo odvesti, hoću li u životu režirati manje ili više i hoću li uopće režirati. Hoću li nastaviti pisati ili ne. U čemu ću se točno pronaći. Ali to u ovome trenutku nije ni bitno. Bitno je da uživam u procesu. U procesu stvaranja, procesu promjene, u samom putovanju. Jer... zašto ne?

Majka

Jasmina Novljakovića

Tatjana Bertok-Zupković

Lijepo je biti nominiran za nagradu, još je ljepše dobiti nagradu, naravno. Wietkiewiczev začudni svijet i jezik me tjera na nevjerojatnu kreativnost i maštanje, to je svijet koji mi je kao glumici zanimljiv za istraživati

Nagrada iz Poljske me beskrajno razveselila iz dva razloga: prvo jer smo zaista posvećeno radili predstavu, svi, kompletni ansambl. Posebice jer je Majka predstava-projekt osmišljen da na jednom mjestu, na jednoj sceni, ujedini nastavnike, suradnike, asistente i studente. Drugo, nagrade smo dobili za snimku predstave, budući da nismo bili u mogućnosti napraviti obnovu. Naime, veliki je problem što nemamo svoju scenu na kojoj bismo mogli igrati predstave, već smo osuđeni na nekoliko izvedbi u tuđem prostoru. Žao mi je što predstava ne živi dalje, a posebice što ne žive ispitne predstave naših studenata

Anice Tomić

Hotel Zagorje

Profesori i studentikraj su ljeta početak jeseni proveli su na, vrativši se sKraj ljeta i početak jeseni bio je, više nego ikad, u znakukoji su se stopili u jednu veliku proslavu kazališta. Važan dio tog izvedbenog tuluma bio je u znaku Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku čije su predstave odigrale vrlo značajne uloge na jakim domaćim i inozemnim festivalima, okitivši se brojnim nagradama.Najveći broj nagrada osvojila je predstavanastala zajedničkim snagama profesora i studenata Kazališnog odsjeka. Na 54., održanom od 17. do 23. rujna u Zagrebu, dječji žiri proglasio ju je najboljom, dok je stručni žiri nagradio autoricu predstaveza scenografiju i vizualni identitet, a Lučić se sokitila i nagradom za izradu lutaka. Toni Leaković nagrađen je i za ulogu Mede, dok je njegov scenski partnernagrađen za ulogu Ježa. Kvaliteta predstave prepoznata je i na 11. Bugojanskom lutkarskom bijenalu gdje ju je publika proglasila najboljom predstavom, a dobila je i nagradu za vizualni identitet.“, izjavila je Maja Lučić, glumica, lutkarica i profesorica lutkarstva, a trenutno i studentica lutkarske režije kojoj je ova predstava bila ispit iz režije.“, zaključila je Lučić.Internacionalni uspjeh doživjela je predstavaosječke akademijeu režijii izvedbi profesora i nastavnika Kazališnog odsjeka. Predstava je sudjelovala na 24. Međunarodnom natjecanju interpretacije djela S. I. Witkiewicza održanom u Poljskoj te, iako jedina u konkurenciji nije izvedena uživo, već putem video zapisa, proglašena je najboljom predstavom u cjelini, aproglašena je najboljom glumicom.“, rekla je Bertok-Zupoković i nastavila:“.Nagradama osječke akademije priključit ćemo i jednu „vanjsku“, no vođenu redateljskom rukom osječke profesorice. Riječ je o nagradi za najbolju predstavu u cjelini predstaviGDK Gavella na 28. Festivalu glumca održanom od 2. do 12. rujna u Vinkovcima.Ovaj buket izuzetno vrijednih nagrada nije iznimka, već predstavlja kontinuitet u osvajanju domaćih i stranih kazališnih nagrada, čime potvrđuje visoku kvalitetu nastavnog kadra na osječkoj akademiji, ali i odličan rad sa studentima koji nagrade osvajaju i nakon što svoj studentski put zamijene profesionalnim. Posebice u lutkarskim kategorijama, čiji festivali redovno prolaze u znaku bivših i sadašnjih osječkih studenata.