Erasmus+ projekta Osnovne škole Višnjevac

We are looking for future Olympic Star

U sklopu, sada već četvrtog,, od 4.-8. listopada ugostili su projektne partnere. Projekt „“ (Tražimo buduću olimpijsku zvijezdu) provodi 5 projektnih partnera putem razmjene učenika i učitelja. Nositelj projekta je školaiz grada Turany, Slovačka.Osim Slovačke, zemlje partneri u projektu su(grad Kardzhali; škola: Sveti Kiril i Metodii),(grad Suceava; škola Scoala Gimnaziala nr.3 Suceava),(grad Viterbo; škola Istituto Comprensivo "P. Egidi) i naravno. Projekt se provodi od 1.9.2019. do 31.8.2022. godine. Zbog pandemije za sada su odradili samo jednu mobilnost koja je bila od 18.- 22. studenoga 2019. u Bugarskoj u gradu Kardzhali. Na drugu mobilnost u našu školu su došli partneri izdok su partneri iznjihov rad pratili „on line“ i odrađivali sve aktivnosti projekta u svojim zemljama. Goste su dočekali veselim programom dobrodošlice koji su pripremile učiteljiceCilj ovog projekta jeda sudjeluju u redovitim sportskim aktivnostima kako bi unaprijedili svoje sportske vještine. Posebno se radi na optimalnim tehnikama trčanja, hodanja, razvoju izdržljivosti. Želi se probudi interes za zdrave životne stilove, razviti simbiozu tijela i razvoj duha, osjećaj za fair play. Učitelji pak razmjenjuju i unapređuju svoju metodiku rada s učenicima. U projekt su uz učenike i učitelje uključeni i poznati sportaši koji nastoje putem svog vlastitog primjera životnog stila, načina treniranja motivirati učenike da postignu što bolje rezultate. Sportski ambasador je hrvatski atletičar. Ivan je osvajač mnogobrojnih odličja te je višestruki državni rekorder u skoku s motkom. U ugodnom druženju s učenicima i zajedničkom treningu govorio nam je o svom životnom i sportskom putu.Tema koju posebno obrađuje Hrvatska u ovom projektu su skokovi i sprintevi. Kako bi što više razvili ovu vještinu pomogli su nam članovi AK Osijek-Žito. Treninzi bili su u prostoru škole, te u NŠD Gradski Vrt.O zdravim životnim stilovima i prehrani sportaša učila ih je medicinska sestra. Tijekom njene radionice naučili su napraviti zdrave zalogaje od grčkog jogurta, voća, žitarica i meda. Bili su izuzetno ukusni i brzo se pojeli.Održano je i natjecanje u disciplini sprint na 60 m za djevojčice i dječake. Djevojčice iz Slovačke odnijele su sve medalje -zlato,srebro ibroncu.osvojio je zlato među dječacima, a natjecatelji iz Rumunjskesrebro ibroncu. Čestitke pobjednicima!!!Partnerima iz Slovačke i Rumunjske ovo je prvo putovanje u Hrvatsku. Oduševljeni su školom, gradom i toplinom i prijateljstvom koji su ih pratili u svakom trenutku njihova boravka.Projekt se nastavlja i sljedeće druženje s dragim partnerima i prijateljima iz projekta je u studenom 2021. kada putujemo u Slovačku, grad Turany.