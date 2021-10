Hotelu Osijek

Ugostiteljsko-turistički VirtuOS-i - jačanje kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu

Ivan Anušić

Dragan Vulin

Na području Osječko-baranjske županije imamo dva Regionalna centra kompetentnosti, a jedan od njih je Ugostiteljsko-turističke škole Osijek vrijedan nešto više od 95 milijuna kuna, financiran sredstvima Europske unije. Riječ je o izuzetno vrijednom projektu koji će srednjoškolcima omogućiti stjecanje specifičnih strukovnih kompetencija i dodatno nadograditi njihovo znanje. Vrlo će važno biti formiran i osposobljen kadar povezati s turističkim sektorom, koji u našoj županiji bilježi kontinuirani rast, kako bi ti mladi ljudi po završetku školovanja pronašli posao upravo ovdje. Ne želimo da ga traže u ostalim dijelovima Hrvatske ili vani, o čemu ćemo, baš kao i do sada, voditi brigu i nakon izgradnje Regionalnih centara kompetentnosti

25 strukovnih škola

RCK VIRTUS i RCK VirtuOS

bespovratna sredstva

95.673.388,62 kuna

Akademisa - Učeničkog doma u centru Osijeka

Vinkovaca, Đakova, Požege i Virovitice

Zagrebu i Splitu

danas (8. listopada 2021. godine) održana je Konferencija „“, na čijem su otvaranju sudjelovali i župante zamjenik gradonačelnika Osijeka. Konferencija je ujedno prvo događanje u okviru najveće ovogodišnje regionalne turističke manifestacije HeadOnEast, čiji će središnji dio biti 22. i 23. listopada.- rekao je župan Ivan Anušić.Ugostiteljsko-turistička škola Osijek jedna je odu Hrvatskoj koja je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti, i to u sektoru turizma i ugostiteljstva. Svrha RCK-a je osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz potporu i suradnju s poslodavcima, osnivačima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.Za projekteosigurana suiz fondova Europske unije u ukupnom iznosu od, a njihova provedba je počela 27. ožujka 2020. godine, dok je završetak predviđen do 27. prosinca 2023. godine. Između ostalog, do sada su obavljeni infrastrukturni radovi, sanacija i adaptacija suterenskih praktikuma na lokaciji škole, a odnedavno ih učenici i nastavnici koriste u redovitoj nastavi. U okviru infrastrukturnih radova izvode se još rekonstrukcija, adaptacija i opremanje, a očekuje se da će radovi biti završeni na vrijeme. Uspostavljena je suradnja s domaćim i međunarodnim gastronomskim i turističkim akademijama, a intenzivirana je suradnja sa svim RCK-ovima u sektoru turizma i ugostiteljstva. Više od 70 nastavnika iz RCK UTŠO i partnerskih škola iz, ali i mentori kod poslodavaca uspješno su završili usavršavanja, od gastronomskih akademija u Francuskoj preko turističkih usavršavanja udo usavršavanja u području digitalnih kompetencija i znanja engleskog jezika.