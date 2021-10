Salonu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

PuNKt-a, međunarodnoga intermedijalnog festivala književnosti

Akademija i Filozofski fakultet Osijek

Nebojša Lujanović

Heleni Sablić Tomić

Ivanu Trojanu, Nives Tomašević

Krešimiru Nemecu

Leksikon likova iz hrvatske književnosti

mladih ljudi

brinuti o čovjeku s velikim Č

brojnih knjiga i znanstvenih radova

domaćih i inozemnih nagrada

Ovo je jedan kulturološki sublimat. Osim što bi se trebala naći unutar granica hrvatske kulturne sredine, trebala bi biti prezentirana i na katedrama europskih i svjetskih sveučilišta, a morala bi se naći i na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Tako se na jedan dostatan način prezentiraju hrvatska kultura, književnost, umjetnost i baština i zbog toga je nužno upozoriti da ova knjiga nema mjesto samo u bibliotekama

Nema dobre fabule ako nema dobrih likova, kao što nema ni romana bez dobrih likova. Upravo oni obilježavaju čitateljsko iskustvo, što se može uočiti već i na ulicama gradova – po likovima su davani nazivi ulicama i postavljani su spomenici

Između slike i teksta

ilustrirane dječje knjige

Nives Tomašević

Davida Đorđijevskog

Dražen Alerić

Nebojša Lujanović, Valentina Majdenić

Dubravka Đurić Nemec

Nine Obuljen Koržinek

hibridnog festivala

Sve o Anne Frank

stilom koji ne pojednostavljuje stvari

Bon Ton i ključ svemira

Bon Ton iza duge

inicijacije i ljubavi

Kad odrasli zabrljaju

otoci, Dalmacija, Istra, Međimurje i Baranja

Valentina Majdenić

pet sadržaja u tri različita prostora

Jučer (7. listopada 2021.) je u Salonu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku otvoreno premijerno izdanje PuNKt-a, međunarodnoga intermedijalnog festivala književnosti, kojega od 7. do 14. listopada organiziraju Akademija i Filozofski fakultet Osijek u suradnji s više suorganizatora, partnera i pokrovitelja. Glavni koordinator Festivala Nebojša Lujanović (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku) na početku je uputio pozdrave brojnim nazočnim gostima i posjetiteljima, a osobito dekanici Akademije Heleni Sablić Tomić, dekanu Filozofskoga fakulteta Osijek Ivanu Trojanu (Akademija) te akademiku Krešimiru Nemecu, autoru knjige „Leksikon likova iz hrvatske književnosti" koja je upravo tom prigodom i predstavljena. Dekanica Sablić Tomić i dekan Trojan pak napomenuli su na otvorenju Festivala kako Osijek ima dovoljno mladih ljudi, budućih stručnjaka koji se brinu o kulturi i umjetnosti te je, stoga, potrebno čuti i njihov glas. Nužno je prozračiti atmosferu grada kvalitetnim sadržajima i još kvalitetnijim ljudima koji to organiziraju, odnosno – zadatak je „brinuti o čovjeku s velikim Č". Kako je rečeno, akademik Nemec autor je brojnih knjiga i znanstvenih radova te dobitnik nekoliko prestižnih domaćih i inozemnih nagrada. Njegova je nova knjiga namijenjena ne samo studentima, već i svima onima željnima novih znanja i spoznaja u književnosti. Dekanica Sablić Tomić istaknula je glavnu misiju, odnosno važnost ovoga djela: „Ovo je jedan kulturološki sublimat. Osim što bi se trebala naći unutar granica hrvatske kulturne sredine, trebala bi biti prezentirana i na katedrama europskih i svjetskih sveučilišta, a morala bi se naći i na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Tako se na jedan dostatan način prezentiraju hrvatska kultura, književnost, umjetnost i baština i zbog toga je nužno upozoriti da ova knjiga nema mjesto samo u bibliotekama". Kako je objasnio akademik Nemec – javnost najviše pamti likove. „Nema dobre fabule ako nema dobrih likova, kao što nema ni romana bez dobrih likova. Upravo oni obilježavaju čitateljsko iskustvo, što se može uočiti već i na ulicama gradova – po likovima su davani nazivi ulicama i postavljani su spomenici", zaključio je. Nakon otvorenja odmah je uslijedio drugi događaj Festivala, okrugli stol u čijem se središtu pozornosti nalazila tema „Između slike i teksta". Ona se referira na tri nedavno objavljene ilustrirane dječje knjige koje su važan dio književnosti jer otvaraju uzbudljiva pitanja o odnosu slike i teksta kao o susretu dva različita medija i dviju različitih umjetnosti. Pod vodstvom moderatora Davida Đorđijevskog i studentu razgovoru su se su sudjelovali Dražen Alerić (pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Osijeka), Nives Tomašević (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku), Nebojša Lujanović, Valentina Majdenić te, posebna izaslanica ministrice kulture i medija RH Nine Obuljen Koržinek, Dubravka Đurić Nemec. Dubravka Đurić Nemec odmah na početku razgovora istaknula je kako je PUnKt vrsta hibridnog festivala koji povezuje različite oblike umjetnosti i po tome je jedinstven u Hrvatskoj, ali i šire. Osim što kao transžanrovski i transmedijski događaj uči publiku da gleda kroz oči drugih dimenzija, on je i festival koji interpretira čitanje kao intiman čin te kao takav i okuplja publiku kojoj želi usaditi čitateljske navike. Što se tiče ilustrirane knjige „Sve o Anne Frank", kao urednica njezinoga hrvatskog izdanja dodala je kako je posrijedi nefikcionalno djelo koje sadržava mnoštvo nikad objavljenih dokumentarnih materijala u obliku teksta i fotografije. Pisano je objektivno i „stilom koji ne pojednostavljuje stvari", a autori djela htjeli su pokazati čitateljima koja je cijena mržnje s obzirom da u suvremenom društvu i dalje postoji netolerancija, diskriminacija, rasizam i zlostavljanje. „Bon Ton i ključ svemira" slikovnica je autora Dražena Alerića koji je ujedno osmislio i prvu osječku strip-slikovnicu naslovljenu „Bon Ton iza duge". Alerić je rekao kako je knjiga nastala iz unutrašnje inicijacije i ljubavi prema stripu te da je bit slikovnica i općenito književnosti poruka koja se šalje čitateljima kroz likove koji nikada nisu slučajni. Nebojša Lujanović pak naglasio je kako postoji nepravedna percepcija o dječjoj književnosti koju se često smatra manje vrijednom, iako je vrlo zahtjevna i ozbiljna. Njegova prva dječja knjiga „Kad odrasli zabrljaju" prilagođena je djeci i odraslima. Slikovnica sadrži priče pokrivaju pet krajeva Hrvatske (otoci, Dalmacija, Istra, Međimurje i Baranja) preko kojih djeca lakše upoznavaju mentalitet, navike i običaje hrvatskog naroda, ali i pet ključnih društvenih točaka. Valentina Majdenić, profesorica koja se bavi područjem književnosti i medijske kulture te u čiji znanstveni interes ulaze i slikovnice, osvrnula se na tri predstavljene ilustrirane knjige. Nazvala ih je neklasičnim slikovnicama koje objedinjuju dvije vrste komunikacije, jezičnu i likovnu, te istaknula kako je naglasak na svakoj slikovnici likovni, ali je tekst, koji je sažet i ravnopravan sa slikom, temelj od kojega se kreće. Nakon ova dva događanja na samom otvorenju PUnKt-a, jučer poslije podne i navečer organizirano je još pet sadržaja u tri različita prostora – u Muzeju likovnih umjetnosti, Kulturnom centru Osijek i Atelier baru. Zaključno s 14. listopada u okviru Festivala održat će se ukupno više od 30 raznovrsnih događanja i aktivnosti na šest osječkih lokacija.