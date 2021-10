Važnost šume

borbi protiv klimatskih promjena

sadnje stabala u Hrvatskoj

1. studenog

Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zasadi stablo, ne budi panj

meteorološki i vegetativni

budućnosti čovječanstva

ranjivosti

Jedno stablo može apsorbirati i do 25 kilograma štetnih emisija godišnje, a strateška sadnja stabala u urbanim i drugim sredinama snižava temperaturu za pet do osam stupnjeva

Mateja-Anđelina Kramar

Pravilna sadnja stabala oko stambenih zgrada i ostalih objekata može smanjiti potrebu za klimatizacijskim uređajima do 30 posto što je posebice važno u kontekstu rastućeg udjela populacije koja živi u urbanim područjima, a u kojima su kronično deficitarni zeleni urbani prostori, koji bi mogli služiti kao dodatan prinos hrane čime bi se dodatno jačala otpornost zajednice

QR koda

www.zasadistablonebudipanj.hr

više od 150.000 stabala

Sadnja stabala, također je jasna poruka nade i optimizma za nove generacije. Stablo koje posadimo danas donijet će hlad, dodatan prinos hrane, čišći kisik, smanjenje UV zračenja, sigurnost i okruženje za kvalitetniji, zdraviji rast našoj djeci. Sadnjom stabala darujemo našoj planeti vrijeme za oporavak, a mladima održivu budućnost. Ne želimo samo maštati kakva bi ozelenjena budućnost mogla biti, mi je realiziramo korak po korak, stablo po stablo, dok upravo Vi možete biti dio promjena i ključ za uspjeh. Pretvorimo vlastite slabosti i mane, potrebe i ciljeve u nove mogućnosti te razvojne prilike

Tekst: Marija Erceg

razlog je pokretanja treće nacionalne kampanjekoja počinjeove godine u organizaciji! te će trajati cijeli mjesec studeni kada su pogodniuvjeti za sadnju. Kampanju je podržalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koje je jedno od pokrovitelja nacionalne kampanje.Klimatske promjene bitno ugrožavaju šanse za održivomi zbog toga su mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena u fokusu brojnih globalnih, europskih i nacionalnih planova. Sadnja stabala jest jedan od efikasnih i dugoročnih mehanizama ublažavanja postojećih i nadolazećih posljedica klimatskih promjena zbog čega je jedan od ciljeva nove EU strategije za šume do 2030. zasaditi tri milijarde dodatnih stabala. Tijela predlažu mjere, mi nudimo i provodimo rješenja u Hrvatskoj u obliku kampanje sadnje stabala!Ova tema je posebno važna Hrvatskoj koja, s obzirom da velikim dijelom spada u Sredozemnu regiju, ima veliku razinuna klimatske promjene. Raznovrsne posljedice poput požara, bolesti, arborivirusa, melanoma, poplava pa čak i gladi te ostalih promjena koje tek dolaze, možemo ublažiti zajedničkim djelovanjem u cilju otpornosti i veće spremnosti budućih generacija, bez da ugrozimo potrebe današnjih generacija.“, poručila je Predsjednica i osnivačica Udruge „Zasadi stablo, ne budi panj!“i dodala: „“.Iako pitanje klimatskih promjena traži globalni i sveobuhvatni odgovor, u budućnosti se očekuje sve veća uključenost i na razini građana, korporacija i država. Kampanja sadnje stabala trajat će tijekom cijelog mjeseca studenoga, a u tijeku su prijave za sudjelovanjem. Zainteresirani se mogu prijaviti putemdo 15. listopada na sljedećoj poveznici:, a u sadnji mogu sudjelovati građani pojedinačno (sudjelovanje nije samo sadnja, već i pomoć prijevozu, edukaciji ili nekim drugim sposobnostima, vještinama, znanjima koje se mogu pružiti kao doprinos), ali i odgojno-obrazovne ustanove, poslovni i pravni subjekti te samouprave lokalnih i regionalnih jedinica. Kampanja sadnje odvijat će na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini diljem Hrvatske, a već sada moguće je pregledati kartografski vizualizirane lokacije(ili poligone) koje je Udruga do sad revitalizirala i ozelenila.Od prve aktivnosti Udruge do danas, zasađeno jei ostalog sadnog materijala u Hrvatskoj, a novim krugom kampanje Udruga nastavlja još snažnije podizati svijest o ekološkim izazovima, važnosti zelenih površina i šuma kao odgovora na ekološke izazove i promicati proaktivno društveno i ekološko djelovanje lokalnih zajednica.Osim što rezultira konkretnim vrijednostima za okoliš, sadnja stabala ima i širu društvenu poruku. „“, poručila je Predsjednica Udruge Zasadi stablo, ne budi panj! Mateja-Anđelina Kramar i pozvala sve zainteresirane da se uključe u kampanju.