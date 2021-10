Gimnastičko društvo Osijek – Žito

grad Osijek

Prvenstva Hrvatske muške i ženske sportske gimnastike

Izvršni odbor Hrvatskog gimnastičkog saveza

apsolutnom, slobodnom i obaveznom programu

od 29. do 31. listopada

Odlična je ovo prilika Gimnastičkom društvu Osijek – Žito, Gradu Osijeku i Osječko – baranjskoj županiji da se ponovno potvrde i dokažu kao vrsni organizatori velikih gimnastičkih natjecanja - ovo je naravno potvrda naše dobre prošlogodišnje organizacije gdje se u iznimno teškim uvjetima, u jeku pandemije virusa COVID – 19, organizirao event s rekordnim brojem sudionika iz cijele Hrvatske - u Osijeku se okupilo preko 400 vježbača, sudaca i trenera iz gotovo svih klubova od Dubrovnika, Zadra, Rijeke, Zagreba, pa sve do Osijeka. Za Gimnastičko društvo Osijek – Žito ovo je nova prilika okupiti još veći broj sudionika u Osijeku i oduševiti ne samo kvalitetom organizacije ovog velikog natjecanja nego i kvalitetom turističke destinacije

Aurel Benović

Iznimno sam sretan što je moj matični klub ponovno organizator Prvenstva Hrvatske. Ovo je prilika za mene da ponovo nastupim ovdje u Osijeku nakon proljeća i srebrne medalje na DOBRO World Cupu. Nadam se da ću dobru formu potvrditi i na ovom domaćem natjecanju, boriti se sa svojim najvećim hrvatskim konkurentima i, nadam se, izaći kao pobjednik. Želja mi je da ovdje na domaćem terenu okupimo što veći broj natjecatelja iz cijele Hrvatske, ponovo pokažemo da smo dobri organizatori i na najbolji mogući način privedemo kraju ovu sportsku 2021. godinu

Foto: Renato Branđolica (HGS)



Drugu godinu za redomizabrani su kao domaćiniTako je nedavno odlučiočime je osječki klub imenovan jednoglasno ponovnim organizatorom Prvenstva Hrvatske muške i ženske sportske gimnastike za 2021. godinu i to uza sve dobne skupine natjecatelja.Sam event planira se održatiove godine, a okupit će najbolje vježbače muške i ženske sportske gimnastike i to od djece najmlađe dobi, pa do seniora hrvatskih gimnastičkih reprezentativaca i reprezentativki.Zadovoljstvo ponovnom organizacijom ovog najznačajnijeg nacionalnog natjecanja ne krije Vladimir Mađarević, potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.“.Još jednom ovogodišnjem nastupu u Osijeku veseli se i mladi parteraš, hrvatski seniorski reprezentativac i član GD Osijek – Žita.“, istaknuo je Aurel, europski viceprvak iz Mersina 2020.