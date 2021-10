svjetske i europske klubove

Po uzoru na mnogeuskoro će idobiti svoju maskotu, a budući da se tražila poveznica kluba, grada i šire regije, izbor je pao na kunu. Kuna spada u porodicu zvijeri i simbolizira ““ kakvima želimo gledati naše igrače, a uz to prisutna je u klupskom grbu, pojavljuje se na grbu županije, a uz Slavoniju je povezana povijesno budući da se u ranom Srednjem vijeku porez plaćao izvorno kožama kune. Uz to, sama činjenica je od toga potekao naziv i hrvatske valute Kune sugerira plemenitost.Oko ideje za maskotu nije bilo puno dileme, a njezino ime nešto je što ćemo prepustiti na izbor našim. Stoga vas ovim putem pozivamo da u prvom krugu (do 16. listopada) u formu u nastavku upišete svoj prijedlog imena nove klupske maskote. Za drugi krug odabrat ćemo deset najboljih prijedloga, a navijači svojim glasovima odlučiti koje će biti ime nove maskote Bijelo-plavih.Ovim putem pozivamo sve navijače da se uključe u izbor imena klupske maskote, a sve koji odaberu ime koje će u finalnom krugu dobiti najviše glasova nagradit ćemos novom klupskom maskotom.Ime za maskotu možete predložiti na web stranici NK Osijek