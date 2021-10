ponedjeljak, 11. listopada 2021.

20,45 sati

zatvorena

Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske

foto i video snimanje

Foto: Lovro Šilović/Foto-arhiv031

, s početkom u, u Osijeku Wilsonova 2, na stadionu Gradski vrt, odigrati će se nogometna utakmica između reprezentacija Hrvatske i Slovačke Wilsonova ulica biti će(osim za stanare) od 8 do 24 sati od Gradskih bazena do Delničke ulice te cesta od ulaza za dvoranu Gradski vrt do stadiona.obavljat ćena cijelom području Policijske uprave osječko-baranjske prije, za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice (ne samo prostor grada i stadiona). - najavili su iz policije.