Osječko-baranjska županija temelji svoj razvoj i budućnost na poljoprivredi i stoga provodimo niz aktivnosti kojima nastojimo poduprijeti sve koji se njome žele baviti i razvijati je na području naše županije. Jedan od kapitalnih projekata u tom smjeru je Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, svojevrsni inkubator poljoprivredne proizvodnje, potom 16 sustava za navodnjavanje, kao i izravne potpore u poljoprivredi za koje smo u protekle četiri godine izdvojili više od 15 milijuna kuna za 1.075 korisnika. Ove godine imamo dvije nove potpore, potporu za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i potporu za trošak usluge klanja u registriranim objektima. Njihov je cilj dodatna pomoć poljoprivrednicima u još snažnijem nastupu na tržištu i praćenju postojećih trendova. Sukladno tome, kod potpora smo stavili naglasak na ekološku proizvodnju, a u sklopu potpora za mlade i potpora za preradu poljoprivrednih proizvoda dodatno smo povećali intenzitet i maksimalan iznos za ekološku proizvodnju. Naime, budućnost Osječko-baranjske županije, ali i cijele Hrvatske je proizvodnja hrane, s posebnim usmjerenjem na ekološku proizvodnju i preradu tih proizvoda, pri čemu će važnu ulogu imati mladi poljoprivrednici

Za mlade poljoprivrednike omogućili smo još povoljnije uvjete i povećali iznos potpora kako bi bilo što više korisnika te kako bi im Županija konkretno pomogla. Vjerujem da će im mjera potpore za osnivanje prvog OPG-a pomoći jer do 5.000 kuna godišnje dajemo im za trošak mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a tu potporu mogu dobiti i za sebi i člana poljoprivrednog gospodarstva. Na taj način ih želimo potaknuti da kreću u vlastitu proizvodnju i osnivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a Županija će im dvije godine pokriti taj trošak

Javni pozivi zau poljoprivredi i ruralnom razvoju ukupne vrijednostibit će objavljeni sutra (6. listopada 2021. godine) na web stranici Osječko-baranjske županije . Tim povodom na danas (5. listopada) održanoj konferenciji na medije javne pozive su predstavili župani pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj- kazao je župan Anušić.Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj OBŽ Silva Wendling pozvala je sve poljoprivrednike kojida se jave na javne pozive te dodala kako će se svi javni pozivi s pripadajućim obrascima od 6. listopada nalaziti na web stranici Osječko-baranjske županije. Javni pozivi će biti otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do 15. studenoga, osim javnog poziva za manifestacije koji je otvoren do 1. prosinca 2021. godine.- istaknula je pročelnica Wendling.Javni pozivi za potpore - odnosnoodobrena za prihvatljive troškove - sadrže podatke o namjeni i visini moguće potpore, uvjetima za podnošenje zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji, načinu, mjestu i roku podnošenja zahtjeva i načinu objave odluke o dodjeli potpore, a riječ je 13 mjera:1. Potpora mladim poljoprivrednicima - iznos od 200.000,00 kuna2. Potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda - iznos od 20.000,00 kuna3. Potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva - iznos od 150.000,00 kuna4. Potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu - iznos od 100.000,00 kuna,5. Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine - iznos od 150.000,00 kuna6. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka - iznos od 200.000,00 kuna,7. Potpora za trošak usluge klanja u registriranim objektima - iznos od 150.000,00 kuna8. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi - iznos od 150.000,00 kuna9. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda - iznos od 300.000,00 kuna10. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje - iznos od 100.000,00 kuna11. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda - iznos od 260.000,00 kuna12. Potpora za manifestacije - iznos od 400.000,00 kuna i13. Potpora za uređenje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu - iznos od 1.000.000,00 kuna.