Osijeka

Prve hrvatske rukometne lige Sjever

podijelili bodove

dobar rukomet

17:16

Daga Kovačevića

Vasilije Vujović

Matej Zrno

Znali smo i prije da će ovo biti teška utakmica. KTC je jako kvalitetna i dobra ekipa, imaju iste ambicije za prvo mjesto kao i mi. Moram priznati da smo malo razočarani bodom, iako smo ga osvojili tek u zadnjoj sekundi. Nadam se da ćemo biti uvjerljiviji u narednim utakmicama

Marin Jurić

Matej Zrno

Matej Radović

Marin Jurić i Fran Čurić

četvrtom mjestu

Tekst i foto: Rukometni klub Osijek

Prvotimcii dalje su neporaženi ove sezone. U okviru trećeg kolaOsječani su na Zrinjevcus momčadi KTC-a odigravši 32:32.Od samog početka znalo se da ćemo gledati. Derbi kola i dvije momčadi koje se bore za vrh tablice zvučalo je kao dobra pozivnica ljubiteljima ovog sporta. U takvom dvoboju prvo je poluvrijeme pripalo našim rukometašima. Iako je utakmica uglavnom bila ravnopravna, Osječani su držali inicijativu u prvom dijelu susreta pa na odmor otišli sana semaforu.U drugom dijelu slična priča. Sve do 54. minute kada dolazi do preokreta. Izabraniciimali su 29:27, a onda su gosti odlično igrali obranu pa uz uspješnu realizaciju svojih napada preokrenuli na 30:32 u 59. minuti. U toj posljednjoj minuti susreta istaknula se naša jedinica,, koji je spasio momčad s dvije ključne obrane, a onda je kapetans dva pogotka izjednačio rezultat i donio vrijedan bod ekipi.“- iskreno će, iskusni srednji vanjski.Najbolji strijelac u osječkim redovima u ovom je susretu uvjerljivo bios 11 postignutih pogodaka. Dobar učinak imali su is pet pogodaka, odnosnokoji su postigli po četiri gola.Ovim neriješenim ishodom RK Osijek ostaje naprvenstvene ljestvice s pet osvojenih bodova, jednim manje od prvoplasiranog Siska. U sljedećem kolu gostuju kod novog prvoligaša RK Đakova u utakmici koja je na rasporedu 9. listopada.