Zaključak o uvođenju pilot-projekt besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola

od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2022.

neograničena svakodnevna putovanja vlakom

povećanju

zaustavljanju

obnovu željezničke infrastrukture i nabavu novih vlakova

Kako ostvariti pravo na besplatno putovanje?

https://potvrde.skole.hr

https://ocjene.skole.hr

20 kn

Besplatna putovanja

Izradu pametne kartice možete zatražiti i poštom slanjem potrebne dokumentacije na sljedeće adrese:

od 1. listopada 2021.

Napomena za učenike koji imaju pametne kartice:

donijela jena području RH. Pilot-projekt uvodi se sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024., a provodit će segodine.Pilot-projekt obuhvaćaod mjesta stanovanja do mjesta školovanja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja u 2. razredu redovnih vlakova.Realizacija pilot-projekta doprinijet ćemobilnosti djece i učenika,iseljavanja u urbane sredine i podršci demografskoj revitalizaciji, poboljšanju životnog standarda građana, revitalizaciji prometa putničkih vlakova na nerazvijenim područjima i poticanju korištenja željezničkog prijevoza. Uz to, znatno će se ojačati razvoj integriranog prijevoza putnika.Provedba ovog projekta, uz investicijski ciklus ukoji se sufinanciraju sredstvima iz EU fondova, pozitivno će utjecati na povećanje korištenja, ali i održivost željezničkog prijevoza, čime se doprinosi i smanjenju štetnih utjecaja prometa na okoliš.Djeca do polaska u osnovnu školu pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju identifikacijskog dokumenta na kojemu je naveden datum rođenja (npr. zdravstvena iskaznica, osobna iskaznica i dr.). Karte se preuzimaju na blagajnama. U slučaju da blagajna ne radi, karte se preuzimaju u vlaku.Učenici osnovnih i srednjih škola pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza. Za izradu pametne kartice potrebno je dostaviti sljedeće:- zahtjev za izradu pametne kartice koji možete preuzeti ovdje (zahtjev sadrži i potvrdu obrazovne ustanove). Potvrda obrazovne ustanove koja se dostavlja može biti i e-potvrda za učenike koju možete preuzeti sputem sustava e-građani ili potvrda iz e-dnevnika koju možete preuzeti s- Osobni podaci (podaci o učeniku).- fotografija u boji veličine 3x3,5 cm koja ne smije biti starija od godinu dana- Zahtjev i fotografiju možete predati na blagajni. Najbližu blagajnu potražite na karti.Prilikom preuzimanja pametne kartice na blagajni učeniku se dodjeljuje profil za pretplatne i pojedinačne karte. Pretplatna karta odnosi se na relaciju na kojoj učenik putuje svakodnevno od mjesta stanovanja do mjesta školovanja. Pojedinačne karte preuzimaju se na blagajnama, a u slučaju da blagajna ne radi, preuzimaju se u vlaku.Izrada pametne kartice s pripadajućim profilima naplaćuje seprilikom preuzimanja kartice.Djeca do 18 godina koja ne pohađaju srednju školu ostvaruju pravo na besplatna putovanja na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza. Prilikom predaje zahtjeva za izradu pametne kartice i fotografije na blagajni, potrebno je pokazati identifikacijski dokument na kojemu je naveden datum rođenja.odnose se na mjesni i međumjesni prijevoz.Regionalna jedinica Zagreb, Trg Ante Starčevića 1, 10 000 ZagrebRegionalna jedinica Vinkovci, Ante Starčevića 79, 32 100 VinkovciRegionalna jedinica Split, Obala kneza Domagoja 8, 21 000 SplitRegionalna jedinica Rijeka, Trg kralja Tomislava 1, 51 000 RijekaRegionalna jedinica Varaždin, Kolodvorska 17, 42 000 Varaždin.U slučaju da dokumentaciju šaljete poštom, potrebno je navesti hoćete li pametnu karticu preuzeti na jednoj od blagajni ili će vam biti poslana poštom.Zahtjevi se predajugodine.Učenici koji imaju pametnu karticu, ne trebaju izrađivati novu, nego s postojećom karticom doći na blagajnu kako bi bez naknade dobivanjem novog profila ostvarili pravo na besplatna putovanja.Prijelazno razdoblje od 1. listopada do 1. studenoga 2021.Do 1. studenoga 2021. učenici koji nemaju pametnu karticu ostvaruju pravo na besplatna putovanja na temelju identifikacijskog dokumenta na kojemu je naveden datum rođenja (npr. zdravstvena iskaznica, osobna iskaznica i dr.). Identifikacijski dokument potrebno je pokazati kondukteru u vlaku.Organizirana grupna putovanja djece potrebno je najaviti najmanje 7 dana prije namjeravanog putovanja na e-mail